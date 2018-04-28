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Добыча лосося в Сахалинской области

Сахалинская область готовится к добыче лосося

Комиссия по анадромным в Сахалинской области открыла прием заявок об установлении объемов вылова тихоокеанских лососей. Всего к освоению в промысловых районах региона рекомендовано более 96 тыс. тонн.

Информация о приеме заявок на установление объемов добычи лососей на 2018 г. опубликована на сайте агентства по рыболовству Сахалинской области, сообщает корреспондент Fishnews.

Наибольшие объемы рекомендованного вылова горбуши традиционно приходятся на Восточно-Сахалинскую подзону – 38 000 тонн. Прогноз по кете в этом промысловом районе – 8280 тонн. Рекомендованный вылов кижуча – 100 тонн, симы – 10 тонн.

На юго-западном Сахалине (от мыса Крильон до мыса Погиби) рыбаки, по данным специалистов, смогут освоить 1970 тонн горбуши, 1620 тонн кеты, 5 тонн симы. Прогноз по северо-западному побережью острова (мыс Погиби – мыс Елизаветы) – 1010 тонн горбуши, 3020 тонн кеты.

В Северо-Курильской зоне к вылову рекомендовано 2500 тонн горбуши, 1450 тонн кеты, 1200 тонн нерки, 350 тонн кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне, в границах Сахалинской области, – 500 тонн горбуши, 250 тонн, 200 тонн нерки и 50 тонн кижуча.

На Южных Курилах, как следует из решения Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве, предполагается добыча 24560 тонн горбуши, 11380 тонн кеты, 5 тонн нерки, 1 тонны симы.

В сообщении говорится, что обращение составляется в произвольной форме. При этом нужно указать наименование пользователя рыбопромыслового участка, ИНН, контактную информацию. Необходимо также указать вид лососей, на добычу которого претендует заявитель, и объем в промысловой зоне или подзоне, орудия лова, в случае со ставными орудиями лова – места постановки с привязкой к географическим объектам.

Fishnews
НазадМетки: кижучлососьросрыболовствосахалин
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