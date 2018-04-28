28 апреля 2018 года

На организацию «красной» путины направят больше ученых

Рыбохозяйственная наука приступила к реализации поручений по лососевой путине. Специалисты будут вести учет ската молоди, оценивать подходы, давать оперативные рекомендации, оценивать эффективность нереста. В текущем году ТИНРО-Центр выделил для этого больше сотрудников.

Как рассказал заместитель директора ТИНРО-Центра Александр Буслов, НИС «Профессор Кагановский» в начале июня будет работать на путях преднерестовых миграций лососей в тихоокеанских водах Курильских островов. Ученые оценят подходы летней горбуши и кеты в бассейн Охотского моря, это позволит оперативно уточнить и при необходимости дать оперативные рекомендации к корректировке прогнозов вылова в регионах.

Также специалисты планируют подключить к наблюдениям за красной рыбой научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов». В начале лета оно будет с охотоморской стороны Курил отслеживать заход лососей через проливы.

На берегу с начала мая специалисты ТИНРО будут оценивать скаты молоди из рек в море, оценивать подходы к нерестилищам и их заполнение в Приморском, Хабаровском краях и Чукотском автономном округе. В 2018 г. увеличено количество сотрудников, участвующих в этих работах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, большое внимание планируется уделить изучению водоемов бассейна реки Амур. Специалисты Хабаровского филиала ТИНРО-Центра в 2018 г. собираются исследовать тихоокеанских лососей в крупных реках материкового побережья Японского и Охотского морей, а также в бассейне Амура в пределах Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Исследования охватят Николаевский, Ульчский, Хабаровский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Ванинский и Советско-Гаванский районы края. На мониторинговых реках края будет проводиться комплекс ежегодных традиционных работ: учет покатной молоди, оценка состояния запасов, распределения, численности, изучение динамики нерестового хода, промыслово-биологических характеристик, учет фоновых показателей, сбор генетических проб, мечение амурских лососей, обследование нерестилищ. В бассейне Амура учет покатной молоди проведут в трех пунктах – это экспериментальные работы, возобновленные в 2017 г. после длительного перерыва.

В запланированных экспедициях участие примут 25 сотрудников хабаровского филиала института, а также специалисты владивостокского ТИНРО-Центра.

В Приморье ученые уже провели наблюдения за скатом молоди в бассейне Аввакумовки, получены обнадеживающие данные о хорошей выживаемости рыбы. В мае работы продолжатся в северной части края на Самарге и соседних реках, где также будет выполнен учет ската молоди горбуши и кеты.

В ЧАО мониторинг лососей в Анадырском лимане и на других водоемах проведут 5-6 специалистов. Нерестилища самого большого на Чукотке стада кеты будут исследованы в районе села Марково (Анадырский район). Также ученые проследят за нерестом нерки возле села Мейныпильгино.

Осенью, уже в завершение горбушовой путины, ученые соберут информацию для прогноза вылова лососей на 2019 г. Специалисты планируют выполнить учетную съемку ската молоди одновременно двумя судами на Камчатке и на Сахалине. Это даст институту наиболее адекватные представления о результативности нереста и соотношении молоди камчатских и сахалинских стад, которые в зимний период образуют смешанные скопления.

Также ученые будут принимать участие в регулярных селекторных совещаниях непосредственно во время «красной» путины.

Fishnews