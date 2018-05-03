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Президент Южной Кореи Мун Чжэ ИН и верховный лидер КНДР Ким Чен ЫН встретились на границе двух государств. Фото с сайта mediatoday.co.kr

Лидеры двух Корей дали рыбакам надежду на спокойную работу

Южнокорейские рыбаки надеются, что результатом встречи глав Республики Корея и КНДР станет снижение напряженности в приграничных водах. Это улучшит безопасность промысла и позволит эффективнее бороться с китайскими браконьерами.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и верховный лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи на границе двух стран 27 апреля подписали совместную декларацию. Согласно одному из пунктов, стороны договорились принять меры к предотвращению случайных военных конфликтов и обеспечению промысловой безопасности путем создания зоны мира вокруг Северной разграничительной линии (морской границы, которую не признавала КНДР).

Как сообщает корреспондент Fishnews, эта линия отделяет от Северной Кореи район «пяти островов в Желтом море», известных также как южнокорейский архипелаг Ёнпхёндо. Возможно, что никто не следил так за встречей двух лидеров, как жители этих островов, отмечает издание news1.kr. В «горячие» периоды межкорейских отношений здесь периодически раздавались выстрелы. В 2010 г. в результате артобстрела со стороны КНДР на острове Большой Ёнпхёндо погибли двое военных и двое гражданских (еще шестнадцать человек было ранено).

Сейчас местные жители, а также ведущие на архипелаге промысел рыбаки из других регионов Южной Кореи надеются, что обстановка разрядится и они смогут не опасаться внезапных боестолкновений или обстрелов. Ожидается, что стабильность также снизит пресс на ресурсы со стороны китайских браконьеров. До сих пор южнокорейская рыбоохрана и пограничники, опасаясь конфликта с военными Северной Кореи, были вынуждены предпринимать против китайцев лишь ограниченные меры.

Как отмечают СМИ, на смягчение отношений надеются южнокорейские рыбаки, работающие не только в Желтом, но и в Японском море. Планируется, что мир и стабильность помогут успешно бороться с китайским ННН-промыслом и там. Кроме того, возможно, в будущем компании Республики Корея смогут заниматься рыболовством и в водах КНДР.

Особенно остро ущерб от китайской активности ощущают добытчики кальмара. С 2004 по 2017 гг. уловы кальмара упали с 22,2 тыс. до 4,2 тыс. тонн – на 81%. Южнокорейские рыбаки считают, что это следствие именно китайского промысла: если в 2004 г. в северокорейских водах вели добычу всего 144 судна КНР, то в 2017 г. - уже 1714.

Fishnews


  • Президент Южной Кореи Мун Чжэ ИН и верховный лидер КНДР Ким Чен ЫН встретились на границе двух государств. Фото с сайта mediatoday.co.kr
  • Надпись на баннере: «Мир для пяти остров Желтого моря и Корейского полуострова, расширение рыбопромысловых площадок, реальное создание рыбного рынка на воде». Фото с сайта ohmynews.com
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