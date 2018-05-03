03 мая 2018 года

Россия обновляет таможенное законодательство

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О таможенном регулировании». В документе содержится целый ряд прогрессивных решений, заявил премьер Дмитрий Медведев.

Новый закон потребовалось подготовить в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 г. Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. ТК ЕАЭС содержит отсылочные нормы, согласно которым особенности нормативно-правового регулирования в области таможенного дела определяются национальным законодательством, рассказали Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Законопроект подготовило Министерство финансов РФ. Цель документа – установить особенности таможенного регулирования в России, а также привести российское законодательство в сфере таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с положениями права ЕАЭС.

«В документе содержится немало прогрессивных решений как в части таможенного администрирования, так и в части упрощения операций», - охарактеризовал проект Дмитрий Медведев.

Так, власти указывают на переход к «электронной таможне», сокращение срока ряда операций, упрощение правил и процедур.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что при неоднозначности правил в таможенной сфере, «они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица».

Fishnews