Россия обновляет таможенное законодательство
Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О таможенном регулировании». В документе содержится целый ряд прогрессивных решений, заявил премьер Дмитрий Медведев.
Новый закон потребовалось подготовить в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 г. Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. ТК ЕАЭС содержит отсылочные нормы, согласно которым особенности нормативно-правового регулирования в области таможенного дела определяются национальным законодательством, рассказали Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.
Законопроект подготовило Министерство финансов РФ. Цель документа – установить особенности таможенного регулирования в России, а также привести российское законодательство в сфере таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с положениями права ЕАЭС.
«В документе содержится немало прогрессивных решений как в части таможенного администрирования, так и в части упрощения операций», - охарактеризовал проект Дмитрий Медведев.
Так, власти указывают на переход к «электронной таможне», сокращение срока ряда операций, упрощение правил и процедур.
Премьер-министр также обратил внимание на то, что при неоднозначности правил в таможенной сфере, «они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица».
Fishnews