03 мая 2018 года

Иностранного инвестора допустили к российской рыбе

Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по приобретению гражданином Швейцарии компании, которая ведет промысел окуня в Братском водохранилище.

Обращение рассматривалось 28 апреля на заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические сферы российской экономики. По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, сделка с участием гражданина Швейцарии Вольфа Бернара и компании «Братская рыба», которая имеет квоты на вылов в Иркутской области, вначале была заключена без разрешения правкомиссии, однако затем это нарушение было устранено.

«Они обратились в правительственную комиссию с просьбой все-таки одобрить эту сделку, сославшись на ошибку юриста. Правительственная комиссия сочла возможным сделку одобрить. Таким образом, у нас появляется достаточно крупная компания, единственным владельцем которой является швейцарский гражданин, который будет вылавливать рыбу в Восточной Сибири», – рассказал Игорь Артемьев по итогам заседания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении ООО «Братская рыба», квалифицировав предприятие «в качестве хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение», контроль над которым был установлен без согласования с правкомиссией. В результате компания была оштрафована на 500 тыс. рублей.

Fishnews