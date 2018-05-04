04 мая 2018 года

Жертвой браконьерства на 100 тыс. рублей стала креветка

В Хабаровском крае правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном вылове свыше 2 тыс. особей креветки. Ущерб от незаконного промысла оценивается более чем в 100 тыс. рублей.

Мужчина был задержан полицейскими и сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю в акватории бухты Токи, сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Незаконный улов изъят и помещен на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Fishnews