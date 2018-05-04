04 мая 2018 года

Александр Христенко: Как повысить эффективность рыбоохраны

В сохранении лососевых запасов может помочь более тщательное планирование рыбоохранных мероприятий, ужесточение наказания для систематических нарушителей, а также подготовка инспекторов в специальном центре, считает глава Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.

Совсем скоро на Дальнем Востоке откроется лососевый промысел. Какие меры помогут в охране ресурса? Руководитель Северо-Восточного территориального управления РосрыболовстваАлександр Христенко в статье для Fishnews поделился своими наблюдениями и идеями по итогам прошлой путины на Камчатке и Чукотке.

Глава управления отметил, что СВТУ существенно повысило эффективность работы благодаря жесткому и детальному планированию. Действовало три вида групп: стационарные посты, мобильные группы, работающие на определенном маршруте, и группы оперативного реагирования на поступающие сигналы. Они контролировали работу постов и мобильных групп и оказывали, по необходимости, силовую поддержку.

По словам Александра Христенко, положительный эффект принесли картографическая проработка наиболее подверженных браконьерскому прессингу водных объектов, структурированные схемы связи и тылового обеспечения, проработка маршрутов мобильных и оперативных групп.

«Изменения в организации работы отразились на достигнутых нами результатах, – подчеркнул руководитель теруправления. – Росту показателей способствовало увеличение численности госинспекторов на реках. Мы обеспечили контроль на водоемах края и сдержали браконьерский пресс.

Александр Христенко остановился и на проблемах, с которыми приходится сталкиваться рыбоохране. Так, по его мнению, государству необходимо ужесточить наказания для систематических нарушителей. «Большую проблему представляет собой судебная практика в отношении людей, которые неоднократно совершали административные правонарушения в области охраны водных биоресурсов, – обратил внимание глава СВТУ. – Мы знаем некоторых граждан, которые за три года более 10 раз попадались на таких эпизодах. Однако суды нередко возвращают им изъятые орудия лова и транспортные средства».

Важным вопросом является обучение кадров для рыбоохраны. «Целесообразно было бы создать центр подготовки государственных инспекторов, где они смогут овладевать всеми необходимыми навыками, а также периодически, раз в три года, проходить курсы повышения квалификации, – считает руководитель теруправления. – Обучение проводить за государственный счет, но заключать договор, согласно которому в случае досрочного расторжения контракта удерживать с таких специалистов средства, потраченные государством на обучение».

Руководитель СВТУ также отметил положительный опыт привлечения внештатных инспекторов рыбоохраны на Камчатке в прошлом году. «Само присутствие общественных инспекторов в рейдовых группах стало выражением доверия населения к деятельности управления и Росрыболовства в целом, а с нашей стороны – продемонстрировало открытость работы», - подчеркнул Александр Христенко.

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