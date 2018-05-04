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Маркировка товаров: что готовят власти

Маркировка товаров: что готовят власти

Правительство продолжает продвигать систему маркирования товаров. На этот раз утверждены базовые принципы ее работы. Так, предполагается обеспечить минимизацию затрат участников оборота товаров при внедрении системы – на стоимости товаров введение маркировки не отразится, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Правительство распоряжением от 28 апреля 2018 г. № 791 утвердило модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ. Как заявляют власти, маркирование поможет в защите рынка от нелегальной продукции.

Удара по цене не обещают

В новом документе перечислены базовые принципы работы системы маркировки в России. Так, предусматривается идентификация каждой единицы товара с помощью присвоения уникальных кодов.

Еще один принцип – регистрация всех этапов оборота товаров (от производства или ввоза в Россию до расчета за товар или иного вывода его из оборота) в информационной системе маркировки.

Заявлена ответственность всех участников оборота за своевременность передачи информации о товаре и этапах его оборота в систему, а также за достоверность таких сведений. Информация о маркировке должна быть открытой и доступной.

Предусматривается, что плата за единицу кода маркировки будет взиматься единожды – при его генерации. За счет этих средств должна обеспечиваться регистрация в информационной системе всех этапов оборота товаров.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, введение маркировки не отразится на стоимости товаров. «Базовым принципом модели функционирования системы является минимизация затрат участников оборота товаров. Также на безвозмездной основе оператором будет производиться оснащение производителей и импортеров программно-аппаратным оборудованием для обеспечения информационной безопасности», – цитирует министра пресс-служба ведомства.

Курировать систему будет Минпромторг

Координатором системы маркировки назначено Министерство промышленности и торговли РФ. В частности, правительство закрепило за ведомством разработку предложений по расширению перечня товаров, подлежащих маркировке. Также министерство должно готовить предложения о правилах маркирования, причем по отдельным группам товаров – с привлечением других заинтересованных федеральных ведомств. Минпромторгу поручено регулярно отчитываться о реализации программы в правительство.

Список пополняется

С 2019 г. Правительство РФ наделяется полномочиями утверждать перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, – такие изменения были внесены в законодательство в прошлом году.

Тогда же было предусмотрено, что обязанность хозяйствующих субъектов по маркированию может быть установлена «в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных ценностей, выполнения международных обязательств РФ и (или) обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В апреле правительство утвердило перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Это распоряжение вступит в силу с 1 января 2019 г. В список попали табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и т.д. Перечень учитывает категории товаров, по которым уже проводятся или готовятся к запуску добровольные эксперименты, прокомментировали в пресс-службе Минпромторга.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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