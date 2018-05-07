07 мая 2018 года

Восстановить рыбные запасы Колымы поможет наука

На экспериментальной базе МагаданНИРО ученые отрабатывают биотехнологии получения молоди для компенсационных мероприятий. В 2017 г. успешно отработана технология по выращиванию пеляди, в этом году на очереди чир и сибирский осетр.

Ежегодно на рыбоводных заводах Магаданской области закладывают на инкубацию более 20 млн штук икры лососевых. Технология по их выращиванию давно отработана и успешно применяется. Магаданский НИИ рыбного хозяйства и океанографии решил пойти дальше.

«Всего чуть больше года как Ольская экспериментальная база была передана в наше ведение. Но и за столь короткий промежуток времени мы добились значительных успехов, – рассказал Fishnews директор МагаданНИРО Виктор Овчинников. – Помимо выполнения обязательных плановых работ по закладке и выпуску лососевых, отработали технологию по выращиванию молоди сиговых – пеляди. В настоящее время получена и встала на плав молодь чира, приобретена икры осетра сибирского. Отработка биотехнологий, помимо общенаучной ценности, позволит ощутимо повысить уровень выполнения хозяйствующими субъектами области компенсационных мероприятий, направленных на восстановление нанесенного водным биологическим ресурсам ущерба».

В 2017 г. в бассейн реки Колыма специалисты МагаданНИРО выпустили партию молоди пеляди в рамках выполнения хозяйствующими субъектами компенсационных мероприятий.

«На пеляди мы не планируем останавливаться. Уже получена молодь чира. Но самым интересным для нас будет запланированная работа по получению молоди сибирского осетра, который ранее в промышленных масштабах водился в реке Колыма. Попытка восстановления его популяции – наиболее масштабное и имеющее огромное значение как для науки, так и для жизни региона направление деятельности нашего института», – сообщил Виктор Овчинников.

Из проблем директор института отметил отсутствие выростных площадей и развитой инфраструктуры – это затрудняет процесс подращивания и доставки молоди к месту выпуска.

Fishnews