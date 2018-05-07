Новости
Ольская экспериментальная база перешла в оперативное управление МагаданНИРО в 2016 г. Фото пресс-службы института

Восстановить рыбные запасы Колымы поможет наука

На экспериментальной базе МагаданНИРО ученые отрабатывают биотехнологии получения молоди для компенсационных мероприятий. В 2017 г. успешно отработана технология по выращиванию пеляди, в этом году на очереди чир и сибирский осетр.

Ежегодно на рыбоводных заводах Магаданской области закладывают на инкубацию более 20 млн штук икры лососевых. Технология по их выращиванию давно отработана и успешно применяется. Магаданский НИИ рыбного хозяйства и океанографии решил пойти дальше.

«Всего чуть больше года как Ольская экспериментальная база была передана в наше ведение. Но и за столь короткий промежуток времени мы добились значительных успехов, – рассказал Fishnews директор МагаданНИРО Виктор Овчинников. – Помимо выполнения обязательных плановых работ по закладке и выпуску лососевых, отработали технологию по выращиванию молоди сиговых – пеляди. В настоящее время получена и встала на плав молодь чира, приобретена икры осетра сибирского. Отработка биотехнологий, помимо общенаучной ценности, позволит ощутимо повысить уровень выполнения хозяйствующими субъектами области компенсационных мероприятий, направленных на восстановление нанесенного водным биологическим ресурсам ущерба».

В 2017 г. в бассейн реки Колыма специалисты МагаданНИРО выпустили партию молоди пеляди в рамках выполнения хозяйствующими субъектами компенсационных мероприятий.

«На пеляди мы не планируем останавливаться. Уже получена молодь чира. Но самым интересным для нас будет запланированная работа по получению молоди сибирского осетра, который ранее в промышленных масштабах водился в реке Колыма. Попытка восстановления его популяции – наиболее масштабное и имеющее огромное значение как для науки, так и для жизни региона направление деятельности нашего института», – сообщил Виктор Овчинников.

Из проблем директор института отметил отсутствие выростных площадей и развитой инфраструктуры – это затрудняет процесс подращивания и доставки молоди к месту выпуска.

Fishnews
НазадМетки: икрамагаданская область
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Рыбоводные заводы пора приводить в порядок

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

Интерес к «Продэкспо» возрастает

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.