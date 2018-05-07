07 мая 2018 года

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Все разговоры о возможной опасности марикультуры для морских экосистем начинаются либо из-за банального невежества, либо чтобы злоупотребить доверием людей, считает руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников.

Уже давно в Приморье ведутся споры о рыбоводных участках, которые оказались в границах еще советских ООПТ. При этом и на общественных обсуждениях, и в СМИ звучат утверждения, что марихозяйства могут нанести существенный удар по местному биоразнообразию, создать угрозу исчезновения «краснокнижных» растений и животных. Говорят о возможном использовании интенсивных методов кормления гидробионтов и накачке их гормонами, применении ядовитых химикатов.

Fishnews решил разобраться, насколько обоснованы такие заявления. О том, как влияют на природу главные объекты марикультуры Дальнего Востока, рассказал руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей Масленников.

Как подчеркнул специалист, негативно воздействуют на природные акватории только неместные виды, или объекты, плотность поселения которых намного превышает естественную. А трепанг, гребешок, устрица, спизула, анадара, морские ежи, бурые и красные водоросли – виды местные, естественная часть экосистемы.

Ученый отметил, что некоторые проблемы могут возникнуть при подвесном выращивании, например, гребешка и мидии на закрытой акватории, если будет превышена оптимальная плотность посадки. Но с технологической точки зрения у этого вопроса есть решение: достаточно время от времени делать ротацию – перевешивать садки на новые места.

«Проблемы выращивания гидробионтов в закрытых акваториях были успешно решены еще в Советском Союзе. Так что все разговоры о возможной опасности марикультуры для морских экосистем начинаются либо из-за банального невежества, либо с целью злоупотребления доверием людей, далеких от науки. Кроме того, надо понимать, что если марикультурное хозяйство будет загрязнять воду, то оно разорится гораздо раньше, чем акватории будет нанесен хоть сколько-нибудь существенный вред, ведь первый удар придется на культивируемые объекты», – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что со снижением урожайности на участках тоже давно понятно что делать: применять севооборот, как у аграриев. После одного товарного цикла – 2-3 года – стоит год ничего не выращивать либо выращивать другой объект с другим спектром питания.

Сергей Масленников обратил особое внимание на два направления, которые сейчас активно развиваются в мировой аквакультуре. Один из них – биоремедиация – очистка вод и грунта с помощью живых организмов. «А ведь на многих акваториях в Приморье, в том числе на тех, которые пытаются подвести под ООПТ, подорваны запасы биоресурсов, разрушена высокопродуктивная прибрежная морская экосистема, - заметил ученый. - Разрушена браконьерским промыслом, нерациональной эксплуатацией и загрязнением отходами, в частности микропластиком. Самостоятельно эти экосистемы не восстановятся, даже если прекратить вредное воздействие. Это подтвердили полувековые наблюдения: в границах Дальневосточного государственного морского заповедника, который худо-бедно охраняется, запасы гидробионтов так и не достигли уровня конца 19 – начала 20 века».

По словам Сергея Масленникова, китайский, европейский, американский опыт биоремедиации показал ее эффективность: были восстановлены не только запасы, но и качество окружающей среды. Кроме прочего для этого активно используется выращивание ламинарии и других морских водорослей.

Другое новое направление – интегрированная мультитрофическая аквакультура (IMTA). Оно подразумевает комплексный подход к организации производств: создается система, состоящая из нескольких компонентов, образующих трофическую цепь. Проще говоря, севооборот делать не нужно, объекты употребляют отходы жизнедеятельности друг друга, рассказал эксперт.

Так, ламинария производит кислород и мелкие органические частицы, их потребляют моллюски и иглокожие.

Гребешок выделяет углекислый газ, который крайне необходим фитопланктону – основе пищевой цепочки экосистемы – и той же ламинарии. Также гребешок выделяет аммиак (соли аммония) для фитопланктона и водорослей. Другие отходы жизнедеятельности этого моллюска – слабозаиленные осадки. Их едят морские черви – пища для крабов, рыбы, трепанга и кукумарии.

Морской еж также выделяет аммиак и углекислый газ, а еще небольшие твердые отходы. Они на самом деле только называются твердыми. Ими питаются трепанг и морские черви.

Трепанг тоже выделяет необходимые водорослям и фитопланктону аммиак и углекислый газ, а его фекалии потребляют морские черви.

«Выращивание водорослей в поликультуре с моллюсками и иглокожими не только создает саморегулирующуюся природную систему, исключая вред окружающей среде, но и позволяет восстанавливать загрязненные акватории. Мультитрофическая марикультура и биоремедиация – одни из основных направлений развития мировой аквакультуры, - подчеркнул Сергей Масленников. - Однако некоторые псевдоспециалисты продолжают говорить о якобы загрязнении акваторий марикультурщиками. Главный «аргумент» таких «экспертов» – незнание предмета. В результате мы имеем самую настоящую информационную войну с использованием вбросов и фейков. Между тем у настоящих, аттестованных, ученых мнение едино: марикультура при соблюдении несложных правил природе не вредит».

Достаточно просто мыслить логически: ни один аквафермер не станет загрязнять свой участок и губить тем самым урожай, подчеркнул собеседник Fishnews. Так что больше всех заинтересован в благополучном состоянии бухт и заливов Дальнего Востока честный марикультурный бизнес, резюмировал ученый.

О том, как живут и культивируются трепанг, гребешок, устрица, спизула, анадара, морские ежи, бурые и красные водоросли, читайте в полной версии статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.