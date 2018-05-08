08 мая 2018 года

Америка переходит на морской рацион

Импорт рыбы и морепродуктов в Соединенные Штаты в марте 2018 г. вырос на 5% в натуральном и на 9% в стоимостном выражении по сравнению с показателями за тот же месяц прошлого года. Увеличился ввоз в страну креветки, тунца, лосося и донных рыб.

За март 2018 г. в США поступила 701 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов стоимостью 5,3 млрд долларов, пишет портал IntraFish со ссылкой на информацию Национальной службы морского рыболовства Соединенных Штатов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, больше всего импортировано креветки. Ее доля составила 22% от общего объема ввезенной продукции из ВБР - 155 тыс. тонн на 1,5 млрд долларов. Прибавка по сравнению с уровнем прошлого года – 16% и 15% соответственно.

Импорт тунца в марте достиг 77 тыс. тонн (+7%). В стоимостном выражении это 774 млн долларов (+23%).

Лосося на рынок США из-за границы поступило 103 тыс. тонн на 1 млрд долларов. По сравнению с мартовскими показателями 2017 г. объем ввозимой красной рыбы увеличился на 15%, импорт в денежном выражении – на 7%.

Донных видов рыб ввезено в страну 52 тыс. тонн (+9%). За них американские компании заплатили 278 млн долларов (+22%).

Fishnews