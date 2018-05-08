08 мая 2018 года

Волонтеры «Родных островов» пришли в гости к ветеранам

Волонтеры фонда «Родные острова», созданного рыбаками Сахалинской области, поздравили ветеранов Невельского городского округа с Днем Победы. Участникам боевых действий, детям войны и труженикам тыла передали открытки и подарки к празднику, а также самые теплые пожелания.

Нынешняя акция проходила в рамках Года добровольца, сообщили Fishnews в пресс-службе благотворительного фонда «Родные острова». Одной из задач было привлечь волонтеров, преимущественно школьников.

«Домашние встречи ребят с ветеранами «Родные острова» начали в прошлом году. И сразу поняли, именно такой формат – самый лучший. Многие ветераны в силу своего возраста или здоровья почти не выходят из дома, а вот гостей ждут с нетерпением. И самая главная задача для нас - даже не подарить подарки, а дать возможность школьникам пообщаться с теми, кто был свидетелем или участником войны, - отметил президент фонда Александр Кан. – Такие уроки истории ребята точно не забудут. И особенно приятно, что наши добровольцы сами ждут встреч. Спрашивать об акции они начали еще в марте».

В Горнозаводске волонтеры ждали встречи с Валентиной Кожакиной. Пить чай у нее на кухне – уже маленькая традиция. Участник трудового фронта, она хорошо помнит военные годы.

«Я у матери осталась одна. Старший брат и отец погибли на войне. Сестра уехала. А мать одна, пропадет», - вспоминает бабушка. Пятиклассницей она пошла работать в местный колхоз, в полях выполняла трудную мужскую работу.

В этом году поздравить ветеранов помогли представители Школы молодого добровольца Невельского городского округа. Волонтеры вручали участникам боевых действий, детям войны и труженикам тыла подарки и открытки, рассказывали стихи.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews