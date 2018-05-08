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Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы Кремля

От Волги до экспорта: с чего Владимир Путин начал новый срок

В новом «майском» указе президент Владимир Путин поручил подготовить национальные проекты по 12 направлениям – здесь нашли отражения самые разные вопросы, от оздоровления Волги до поддержки экспорта.

Владимир Путин, в четвертый раз ставший президентом России, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». В СМИ документ называют новым «майским» указом.

В целях – экономика и социалка

До 2024 г. правительство должно обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не выше 4%.

Среди национальных целей также ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, ускоренное технологическое развитие страны, устойчивый естественный рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, устойчивый рост реальных доходов россиян, повышение уровня пенсионного обеспечения, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий граждан.

Кроме того, президент сделал акцент на создании в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора. Развиваться он должен на основе современных технологий и обеспечения высококвалифицированными кадрами.

12 нацпроектов от правительства

До 1 октября правительству нужно утвердить Основные направления деятельности на период до 2024 г. и прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. При этом должны быть предусмотрены механизмы и ресурсы для достижения указанных выше национальных целей, сообщает корреспондент Fishnews.

Также правительству предстоит разработать (скорректировать) совместно с региональными властями национальные проекты (программы) по 12 направлениям. Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

По каждому из этих нацпроектов в указе определены целевые ориентиры, достижение которых нужно обеспечить в 2024 г., а также задачи для решения. При формировании проектов федерального бюджета ассигнования на нацпроекты должны предусматриваться в приоритетном порядке. На них же в первоочередном порядке должны направляться дополнительные доходы при исполнении бюджета.

Рекам и озерам обещано здоровье

Среди целей, которые Владимир Путин поставил перед правительством по экологии, оздоровление водных объектов, включая Волгу, сохранение уникальных водных систем, в том числе Телецкого озера на Алтае и Байкала. Для этого должна быть выполнена экологическая реабилитация водных объектов. Одна из задач – реализовать проект, направленный на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, на устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Напомним, что оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Основная цель – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки. Реализация проекта запланирована до конца 2025 г. Восстановление ресурсного потенциала Волги относится к масштабным стратегическим проектам, которые определило совместно с наукой Росрыболовство.

Также указ предусматривает реализацию проекта по сохранению Байкала, выполнение мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.

Заявил президент и о важности сохранения биоразнообразия – в том числе за счет увеличения площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн га. Предполагается создание не менее 24 новых ООПТ.

«Одно окно» для международной торговли

Указ предусматривает, что в 2024 г. общая доля экспорта товаров (работ, услуг) глобальных несырьевых секторов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг составит не менее 20% валового внутреннего продукта страны. В частности, по экспорту продукции АПК задана планка в 45 млрд долларов в год.

Для достижения этой цели президент поручил сокращать административные процедуры и барьеры в сфере международной торговли. Так, предусмотрена отмена избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация к 2021 г. взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу «одного окна».

К 2021 г. также должно завершиться создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта. Кроме того, Владимир Путин поставил задачу по устранению логистических ограничений при экспорте с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. С этой целью предусмотрено и строительство (модернизация) пунктов пропуска.

Инфраструктура отдельным пунктом

Правительству поручено до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. К этой работе должны быть привлечены власти регионов.

При этом отдельное внимание уделено портам: предусмотрено увеличение мощностей морских портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Заявлено среди приоритетов и развитие Северного морского пути с увеличением грузооборота по нему до 80 млн тонн.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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