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Исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ прибыл в Госдуму для консультаций с фракциями. Фото с сайта ГД

Дмитрий Медведев предложил кандидатуры вице-премьеров

На встрече с представителями фракции «Единой России» исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев назвал кандидатов в новый состав кабмина. В качестве куратора сельского хозяйства предложен Алексей Гордеев. В качестве вице-премьера – руководителя аппарата правительства – Константин Чуйченко.

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. В этот же день согласно Конституции сложило свои полномочия правительство. По указу президента, оно продолжит работу до формирования нового состава, сообщает корреспондент Fishnews.

После церемонии инаугурации Владимир Путин внес на согласование Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании ГД 8 мая.

На встрече с представителями фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил кандидатов на должности вице-премьеров. Так, в качестве куратора сельского хозяйства предложен Алексей Гордеев. Напомним, что с 1999 по 2009 гг. он руководил министерством сельского хозяйства (с 2000 по 2004 гг. был заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства). С декабря 2017 г. – полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

В пока еще действующем правительстве АПК и рыбное хозяйство курирует Аркадий Дворкович. Отметим, что он возглавляет Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В качестве заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрий Медведев предложил Константина Чуйченко. С 2008 г. он работает на посту помощника президента – начальника Контрольного управления президента РФ. С 2012 г. Константин Чуйченко руководит межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса. Одна из задач МРГ – готовить и представлять президенту предложения по развитию отрасли.

Fishnews
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