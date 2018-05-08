08 мая 2018 года

Перезакрепление долей квот – волнительный процесс

Опрос: какие изменения закона о рыболовстве вызывают больше всего вопросов? – завершается на сайте Fishnews. Среди вариантов ответа – инвестиционные квоты, перезаключение договоров на 15 лет, новые правила по «прибрежке».

С предложением принять участие в опросе Fishnews обратился к своим читателям в феврале, когда как раз выходили постановления по перезакреплению долей квот на новый период.

В лидерах с тех пор так и остался ответ «Перезакрепление долей квот на 15 лет» – за него проголосовало 44,4% участников опроса. Напомним, что 10 мая истекает срок приема заявок о закреплении доли квоты. Впереди волнительный этап рассмотрения.

Все перечисленное – и перезаключение договоров, и инвестиционные квоты, и изменения в регулировании «прибрежки» – вызывает вопросы у 19,5% участников опроса.

С небольшим отрывом идет вариант ответа «Новые правила для прибрежного рыболовства» – 18,3%. Блок поправок по «прибрежке» в законе о рыболовстве вступает в силу с 2019 г.

Затем следует вариант «Инвестиционные квоты»: здесь больше всего вопросов возникло у 16,6%. В 2017 г. механизм предоставления долей квот на инвестиционные цели запущен впервые: у отрасли уже есть опыт подачи документов и участия в аукционе на понижение.

Ответ «Вопросов нет – все предельно понятно» – замыкает рейтинг популярности у наших читателей: за этот вариант отдано всего 2 голоса.

Fishnews