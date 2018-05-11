11 мая 2018 года

У ярусников стартовал полный MSC-аудит

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» вышла на полную оценку промысла трески и белокорого палтуса по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Организационные вопросы уже решены, скоро аудиторы отправятся на полевые работы, рассказал президент АЯП Вячеслав Бычков.

Информация о старте полной оценки промысла опубликована на сайте MSC. Эту работу будет проводить компания «Морская сертификация», с которой АЯП подписала соответствующее соглашение в апреле 2016 г.

«На сегодняшний момент сформирована группа экспертов-аудиторов, составлен план работы, – рассказал Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. – Первое мероприятие пройдет 18 мая в нашем офисе в Москве: специалисты расскажут нам о целях, процедурах оценки. Мы, в свою очередь, организуем встречу экспертов с представителями различных федеральных структур, научно-исследовательских институтов. Затем аудиторы отправятся на Камчатку, где будут проводить полевые работы с 21 по 25 мая».

На Камчатке эксперты «Морской сертификации» встретятся с представителями Росрыболовства, ЦСМС и отраслевых институтов. А также с сотрудниками WWF России – они ознакомятся, как работают стримерные линии, отпугивающие птиц от крючков с наживкой.

«Аудит проходит по трем базовым принципам, – подчеркнул Вячеслав Бычков. – Первый – это оценка запаса (в нашем случае – популяций трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря: Чукотская, Западно-Беринговоморская и Восточно-Камчатская промысловые зоны). Второй – экологический аспект, влияние на экосистемы, а третий – это управление запасом и промыслом. При этом ни один из них не является главным, они работают на равных.

Эксперты рассмотрят, как устанавливается ОДУ по определенным видам, как устанавливаются запретные для лова периоды, как используются орудия добычи в зависимости от районов. Также аудиторы оценят, как госорганы проверяют рыбаков: не нарушаем ли мы правила рыболовства, работаем ли над сохранением биоресурсов».

Глава ассоциации отметил, что на данный момент все организационные вопросы решены. Остается ожидать, когда группа экспертов-аудиторов подведет итоги своей работы.

Fishnews