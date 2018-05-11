Новости
Учебный парусник Дальрыбвтуза «Паллада» завершил первый рейс года

«Боевое крещение» на «Палладе» прошли новые практиканты

Учебный парусник Дальрыбвтуза «Паллада» ошвартовался во Владивостоке, завершив первый рейс года. За полтора месяца судно посетило Пусан и Нагасаки. В Японии российский барк принял участие в парусном фестивале.

За столь короткий срок курсанты успели ощутить на собственном опыте, что такое будни судовой жизни. На барке обошлось без строгой военной дисциплины, но в построениях, парусных авралах, судовой работе ребята участвовали каждый день. За полтора месяца, проведенных вместе в море, воспитанники разных учебных заведений успели настолько крепко сдружиться, что при сходе на берег не скрывали слез. Особенно проявляли эмоции девушки-курсанты.

Капитан «Паллады» Сергей Толовиков сообщил, что 140-й рейс парусника прошел в штатном режиме, при хороших погодных условиях. «Правда, пару раз «прихватывало» нас, пообщались с Нептуном некоторые товарищи», – добавил он.

Курсанты разные – и по интеллектуальным данным, и в отношениях между собой. Но в плане стремления к освоению специальностей, по словам капитана, все одинаковы. «Например, третий курс с Камчатки и третий из Дальрыбвтуза – они не просто стояли на руле. Они были дублерами вахтенного помощника», – рассказал Fishnews Сергей Толовиков.

Всего в рейсе участвовали 117 курсантов. На «Палладе» прошли практику ребята из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Керченского государственного морского технологического университета, Дальневосточного мореходного училища (Находка) и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.

Курсанты выполняли не только учебную программу. В Японии барк присоединился к парусному фестивалю Nagasaki Tall Ships Festival 2018. «Паллада» одержала победу и приняла участие в закрытии мероприятия. Застал российский парусник и шествие, посвященное 35-летию токийского «Диснейленда». Также команда побывала с дружеским визитом на японском учебном судне «Нагасаки Мару».

Fishnews


  • Учебный парусник Дальрыбвтуза «Паллада» завершил первый рейс года
  • За полтора месяца рейса курсанты успели крепко сдружиться
  • Капитан «Паллады» Сергей ТОЛОВИКОВ
  • В рейсе участвовали 117 курсантов из разных учебных заведений
  • Курсантка – участница первого в году рейса «Паллады»
    •
    НазадМетки: владивостоккамчаткаяпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Время принимать антикризисные меры на Амуре

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

    Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

    Александр ХРИСТЕНКО

    Как повысить эффективность рыбоохраны

    Старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда дикой природы, к.б.н. Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

    Константин ЗГУРОВСКИЙ

    Бизнес необходимо привлекать к управлению ресурсами

    Все материалы

    Крупным планом

    Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

    Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

    Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

    Во что вкладываются сахалинские рыбаки

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Все материалы

    События

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.