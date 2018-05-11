11 мая 2018 года

«Боевое крещение» на «Палладе» прошли новые практиканты

Учебный парусник Дальрыбвтуза «Паллада» ошвартовался во Владивостоке, завершив первый рейс года. За полтора месяца судно посетило Пусан и Нагасаки. В Японии российский барк принял участие в парусном фестивале.

За столь короткий срок курсанты успели ощутить на собственном опыте, что такое будни судовой жизни. На барке обошлось без строгой военной дисциплины, но в построениях, парусных авралах, судовой работе ребята участвовали каждый день. За полтора месяца, проведенных вместе в море, воспитанники разных учебных заведений успели настолько крепко сдружиться, что при сходе на берег не скрывали слез. Особенно проявляли эмоции девушки-курсанты.

Капитан «Паллады» Сергей Толовиков сообщил, что 140-й рейс парусника прошел в штатном режиме, при хороших погодных условиях. «Правда, пару раз «прихватывало» нас, пообщались с Нептуном некоторые товарищи», – добавил он.

Курсанты разные – и по интеллектуальным данным, и в отношениях между собой. Но в плане стремления к освоению специальностей, по словам капитана, все одинаковы. «Например, третий курс с Камчатки и третий из Дальрыбвтуза – они не просто стояли на руле. Они были дублерами вахтенного помощника», – рассказал Fishnews Сергей Толовиков.

Всего в рейсе участвовали 117 курсантов. На «Палладе» прошли практику ребята из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Керченского государственного морского технологического университета, Дальневосточного мореходного училища (Находка) и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.

Курсанты выполняли не только учебную программу. В Японии барк присоединился к парусному фестивалю Nagasaki Tall Ships Festival 2018. «Паллада» одержала победу и приняла участие в закрытии мероприятия. Застал российский парусник и шествие, посвященное 35-летию токийского «Диснейленда». Также команда побывала с дружеским визитом на японском учебном судне «Нагасаки Мару».

Fishnews