11 мая 2018 года

Для рыбоводов установят отдельный праздник

В России вскоре может появиться еще один профессиональный праздник – День рыбовода. Отмечать заслуги работников предприятий аквакультуры предлагается 7 сентября.

Проект постановления правительства «О Дне рыбовода» 10 мая размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. В пояснительной записке Минсельхоза отмечается, что появление профессионального праздника «будет способствовать развитию отечественной аквакультуры (рыбоводства), повышению престижа профессии рыбовода и признанию заслуг работников российских рыбоводных хозяйств».

Проводить День рыбовода предложено 7 сентября – в день рождения основоположника отечественного рыбоводства Владимира Врасского. В середине XIX в. он построил Никольский рыбоводный завод с прудовым хозяйством – первое предприятие такого профиля в России, которое действует до сих пор. Владимир Врасский также известен как разработчик технологии по оплодотворению икры «сухим» способом, которая широко применяется в рыбоводной практике.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз провел предварительные консультации с отраслевым сообществом в связи с инициативой об утверждении профессионального праздника. В частности, этот вопрос обсуждался на заседании правления Ассоциации «Росрыбхоз», которая является общероссийским отраслевым объединением работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства).

Fishnews