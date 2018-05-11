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ВАРПЭ предлагает отменять льготы по ставкам сбора постепенно

ВАРПЭ предлагает отменять льготы по ставкам сбора постепенно

Изменения Налогового кодекса, представленные для обсуждения Минсельхозом, прокомментировали в ВАРПЭ. Как и ранее, ассоциация предлагает отменять льготу по уплате сбора за пользование водными биоресурсами постепенно – в течение семи лет.

О законопроекте

Напомним, что Министерство сельского хозяйства разместило для оценки регулирующего воздействия проект изменений Налогового кодекса о взимании сборов за пользование водными биоресурсами. Это уже не первый вариант поправок НК за несколько лет – с помощью внесения поправок власти рассчитывают стимулировать рыбопереработку и поставки на внутренний рынок.

Новый проект предусматривает изменение ставок по целому ряду объекту (в основном речь идет о повышении, хотя для нескольких видов ВБР предлагается и снижение). Льготы, согласно документу, останутся для градо- и поселкообразующих организаций, однако поменяются критерии их определения. Для других категорий плательщиков предусматривается возможность воспользоваться одним из трех видов вычета.

Что говорят в ассоциации

В обсуждении налоговых изменений участвует Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий. В ВАРПЭ уже прокомментировали новый законопроект.

Ранее объединение в исследовании «Налоговая нагрузка в рыбохозяйственном комплексе» указывало на последствия повышения фискального бремени при реализации инвестиционных проектов. Участие предприятий в подготовке и реализации проектов, предусматриваемых законодательством об инвестквотах, потребует увеличения годовых инвестиций до 50-60 млрд рублей. В этих условиях важно сохранить сложившийся уровень налоговой нагрузки, отмечают в ВАРПЭ. По данным ассоциации, предлагаемая отмена льготы по уплате сборов за ВБР приведет к увеличению налоговой нагрузки на 15 млрд рублей и существенно затруднит реализацию проектов по строительству рыбопромысловых судов и береговых перерабатывающих предприятий.

Объединение считает, что отменять льготу нужно поэтапно – в течение семи лет. «В этом случае в 2019 – 2020 годы происходит снижение налоговых платежей на 15% по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», но одновременно на 6-7 млрд рублей возрастают налоговые поступления судостроительных предприятий (за счет прироста инвестиций в судостроение). При этом к 2021 году налоговые платежи выходят на уровень 2016 года (при сохранении темпов инвестиций), а к 2025 году налоговые поступления по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» достигают 47-48 млрд. рублей (рост на 20%)», – заявили Fishnews в ВАРПЭ.

Fishnews
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