08 мая 2018 года

Налоговые поправки для рыбаков: что предлагается

Минсельхоз представил проект изменений по расчету сбора за пользование водными биоресурсами. Документ предусматривает особые условия для градо- и поселкообразующих организаций, а также возможность прибегнуть к налоговым вычетам для других категорий плательщиков.

Проект изменений Налогового кодекса о взимании сборов за пользование водными биоресурсами размещен для оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Предлагается изменение ставок сбора. Как отмечено в сопроводительных материалах, речь идет о высокоосваиваемых видах водных биоресурсов.

По целому ряду объектов ставки повышаются в разы, сообщает корреспондент Fishnews. По горбуше в морских районах Дальнего Востока, например, с 3500 рублей за тонну до 7900 рублей. Также отдельно устанавливается ставка сбора по горбуше во внутренних водных объектах – все те же 7900 рублей.

По кете в морских районах промысла ставку предлагается повысить с 4000 рублей (по амурской осенней – 3000 рублей) до 12600 рублей. Во внутренних водных объектах с 3000 рублей (по амурской осенней – 5000) до 12600 рублей. Повышение предусматривается по кижучу, чавыче. А вот по нерке в морских районах, напротив, снижение с 20000 рублей до 17500 рублей.

В разы может вырасти ставка по палтусу, терпугу, гребенчатой креветке и т. д. Предложены изменения и по крабам Дальнего Востока.

На Северном бассейне, согласно проекту, повышаются ставки по треске, пикше, сайде, крабам камчатскому и стригуну опилио и т.д. Предложены изменения и по объектам морских районов Балтийского, Каспийского, Азово-Черноморского бассейна.

Что касается минтая, то по Охотскому морю ставка, согласно проекту, остается прежней – 3500 рублей, по другим районам промысла – рост с 2000 до 2300 рублей.

Менять ставки планируется поэтапно

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г. Однако по изменению ставок предполагается переходный период: с 1 января 2020 г. до 1 января 2022 г. для расчетов будет использоваться 50% нормативной ставки, с 1 января 2022 г. – 100%. Такая схема предусмотрена в проекте. При этом особые условия предполагаются для градо- и поселкообразующих организаций.

К льготе – через вложения в территорию

Для градо- и поселкообразующих организаций предполагается ставка сбора в 15% нормативной. Как и по действующему законодательству, список градо- и поселкообразующих организаций будет утверждать правительство.

Однако меняется набор критериев. Так, появляется новое требование – расположение в населенном пункте по месту госрегистрации и отсутствие филиалов и обособленных подразделений за пределами соответствующего муниципального образования.

Меняется требование к численности работников. Но самое главное, по замыслу авторов поправок, организация должна будет заключить с администрацией муниципального образования соглашение по социально-экономическому развитию родного населенного пункта. Такой документ может предусматривать в том числе выплаты на соответствующие цели.

Предполагается, что порядок заключения, внесения изменений и типовую форму соглашения установит правительство.

Кому достанутся вычеты

Для других категорий плательщиков предлагается возможность воспользоваться одним из видов вычета. Таковых в проекте предусмотрено три:

– Вычет при производстве и переработке рыбной и иной продукции из ВБР. Предполагается, что для применения механизма правительство утвердит специальный перечень продукции.

– Вычет при использовании новых судов рыбопромыслового флота. Новостроем здесь предлагается признать суда, построенные в России, возрастом до 5 лет включительно. При этом вычет не планируется распространять «на разрешения, выданные в отношении добычи (вылова) водных биологоческих ресурсов на инвестиционные цели».

– Вычет при реализации собственных уловов ВБР и произведенной из них собственными силами рыбной и иной продукции. Воспользоваться механизмом можно будет в случае продажи товара в России.

Как отмечали ранее в Росрыболовстве, изменения в Налоговый кодекс готовятся для того, чтобы насытить внутренний рынок и простимулировать глубокую переработку водных биоресурсов, в том числе для экспортных поставок.

Проект изменений Налогового кодекса смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews