14 мая 2018 года

Что ждать?

Изменение ставок сбора за пользование водными биоресурсами не ударит критически по экономике крупных предприятий, за исключением краболовных, считает представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников. В то же время, по его мнению, принятие законопроекта в нынешнем виде может повлечь проблемы фискального характера для рыбаков.

Изменение системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами обсуждается уже не один год. Теперь Минсельхоз представил для обсуждения новый вариант поправок.

«Предложенные изменения реализуют, по сути, два основных механизма. Во-первых, это постепенное повышение ставок сбора, а во-вторых – инструменты по дополнительным льготам и возможности налогового вычета при соблюдении определенных условий. В общем, такой подход представляется весьма оправданным и более успешным по сравнению с предложениями 2014 года», – прокомментировал законопроект представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.

По его мнению, для крупных предприятий предложенное увеличение сборов не должно резко ухудшить экономические показатели; однако для компаний, добывающих крабов, нагрузка будет существенной.

Законопроект предусматривает возможность воспользоваться одним из трех видов вычета. Первый – это вычет при производстве и переработке рыбной и иной продукции из ВБР. Предполагается, что для применения такой преференции правительство утвердит специальный перечень продукции. «Без анализа проекта такого нормативного правового акта оценить эффективность этого механизма невозможно. Например, если в список не попадут уловы водных биоресурсов в живом и охлажденном виде, то это может ударить по «прибрежникам», которые сдают добычу для переработки на береговые предприятия», – отметил Сергей Сенников в интервью Fishnews.

Второй вид вычета – при реализации собственных уловов ВБР и произведенной из них собственными силами рыбной и иной продукции. Воспользоваться механизмом можно будет в случае продажи товара в России. Получается, что предприятия, занимающиеся прибрежным рыболовством, смогут претендовать на вычет, поскольку поставляют уловы на внутренний рынок. Однако, обращает внимание представитель компании, во-первых, они потеряют в размере вычета – 50% против 85% (каждый из трех видов вычета рассчитывается с помощью своего коэффициента). Во-вторых, непонятно, будет ли им положен этот вычет, если их уловы после переработки пойдут на экспорт.

Третий вид вычета – при использовании новых судов рыбопромыслового флота. По мнению Сергея Сенникова, эта преференция не окажет принципиального воздействия на решения компаний строить суда на российских верфях за пределами программы инвестквот, но может стать дополнительным стимулом – при наличии более существенных мер поддержки.

Эксперт также поделился видением трудностей, которые могут возникнуть при принятии законопроекта в нынешней редакции. «Проблемы могут возникнуть из-за нечеткости формулировки вычета для предприятий, реализующих продукцию на внутреннем рынке. Из предлагаемой нормы не совсем понятно, кому такая продукция должна быть реализована и для каких целей», – рассказал представитель ООО «УК НОРЕБО».

«Представьте, что рыбодобывающая компания продала свою продукцию на территории России даже для последующей переработки и реализации на внутреннем рынке. Но вместо этого покупатель продал приобретенное сырье для переработки в Европу или Китай. В этом случае достаточно высок риск, что ФНС России будет привлекать продавца (рыбопромысловую компанию) к ответственности за незаконно полученный вычет», – полагает собеседник Fishnews.

Он отметил, что аналогичная практика имела место ранее в несколько другом правовом контексте, когда компании привлекали к миллионным штрафам за продажу прибрежных уловов российским покупателям для последующей переработки, а те вместо переработки продавали рыбу на экспорт. «Ответственность возлагали на рыбаков, хотя они никак не контролировали ни проданную рыбу, ни действия покупателей. Хотелось бы в этот раз избежать такой криминализации работы рыбаков из-за несовершенства налогового законодательства», – заявил Сергей Сенников.

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