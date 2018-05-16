16 мая 2018 года

Морепродукты из Марокко представят в Санкт-Петербурге

Специалисты Expo Solutions Group приняли участие в семинаре для компаний из Марокко, организованном в рамках работы Торговой миссии экспортеров рыбы и морепродуктов.

В ходе встречи 14 мая Expo Solutions Group как отраслевой выставочный оператор пригласил марокканские компании принять участие в выставке Seafood Expo Russia, которая пройдет с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Марокканская сторона подтвердила готовность присутствовать на выставке в формате объединенного национального стенда. Активное содействие работе с марокканскими экспортерами оказала Национальная федерация рыбоперерабатывающих отраслей Марокко (FENIP).

В состав делегации вошли представители десяти компаний-экспортеров из Марокко, которые специализируются на поставках замороженной сардины и сардинеллы для переработки; замороженного филе сардины, каракатицы, осьминога и кальмаров для розничных продаж и ресторанного бизнеса; охлажденной рыбы и устриц для ресторанов и магазинов премиального сегмента, а также консервированных морепродуктов и рыбных полуфабрикатов. К торговой миссии также присоединились президент и директор FENIP, представители Государственного секретариата Марокко по делам международной торговли и посольства Марокко в России.

На семинаре с марокканской делегацией пообщались представители Россельхознадзора, Росрыболовства, «РК Маркетинг», ООО «Рус-Пеладжик». Как сообщили Fishnews в Expo Solutions Group, в ответ на запросы марокканских компаний будет организована подготовка встреч с российскими партнерами для создания механизма и платформы взаимодействия рыбного и торгового бизнеса обеих стран. Экспортеры из Марокко сейчас изучают пути выхода на российский рынок и находятся в поиске дистрибьюторов и закупщиков на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Все участники делегации включены в реестр экспортеров рыбы и морепродуктов, одобренный Россельхознадзором, и имеют разрешения на поставку продукции в Россию.

Торговая миссия продолжит свою работу в Москве и Санкт-Петербурге до 18 мая.

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