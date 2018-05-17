17 мая 2018 года

ФАС представила поправки по портовым сборам

Антимонопольная служба предложила внести изменения в правила применения ставок портовых сборов для судов, которые занимаются рыболовством. Как отмечено в сопроводительных материалах, проект приказа подготовлен в рамках поручения премьер-министра.

ФАС представила поправки в правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ (утверждены приказом федеральной службы от 10 марта 2016 г. № 223/16), сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас документ предусматривает, что российские суда, длиной до 35 м, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, освобождаются от уплаты портовых сборов, кроме корабельного. Антимонопольная служба предлагает убрать это исключение. Кроме того, предложено распространить этот пункт на российские и иностранные суда, осуществляющие рыболовство в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения ВБР.

Особые условия в правилах предусмотрены для российских судов, осуществляющих во внутренних морских водах, в территориальном море, в ИЭЗ, на континентальном шельфе РФ рыболовство, целью которого является доставка уловов водных биоресурсов и произведенной из них продукции для переработки или реализации в России. Такой флот уплачивает портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3. Но, опять же, сделано исключение для корабельного сбора. Согласно проекту, коэффициент будет использоваться и по этому виду сбора.

В сопроводительных материалах сказано, что изменения подготовлены в рамках поручения, которое премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам апрельского совещания в Мурманской области. Антимонопольной службе поручено обеспечить утверждение приказа о льготных ставках портовых сборов для рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу водных биоресурсов в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения ВБР и доставку уловов на территорию России для последующей реализации или переработки.

Fishnews