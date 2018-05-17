Новости
Волга у Нижнего Новгорода. Фото из «Википедии»

Волга будет претендовать на помощь банка БРИКС

Новый банк развития БРИКС может принять участие в финансировании национального проекта по реабилитации реки Волга, сообщает Минприроды. Документ планируют разработать в рамках готовящейся программы о сотрудничестве в области окружающей среды.

В Дурбане (ЮАР) состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству в области окружающей среды стран БРИКС. Специалисты собрались в преддверии встречи министров экологии и старших должностных лиц стран БРИКС, которая пройдет 17-18 мая.

В соответствии с подписанной в 2015 г. Уфимской декларацией лидеров стран БРИКС, продолжается формирование платформы экологически чистых технологий. Она наполняется конкретными программами и проектными предложениями. Российская сторона, инициировавшая создание платформы, предложила новое название этого уникального механизма международного государственно-частного партнерства - BEST PLATFORM (Brics Environmentally Sound Technology Platform). Также Россия будет координировать разработку и реализацию зонтичной программы «Чистые реки БРИКС».

Члены рабочей группы по сотрудничеству в области окружающей среды отметили, что в принципиальном плане согласован Меморандум о сотрудничестве стран БРИКС в области окружающей среды. В рамках этой программы предполагается создание национального проекта по экологической реабилитации реки Волга. После проработки с Минфином России документ планируется представить в Новый банк развития БРИКС, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды России.

В министерстве также обратили внимание, что индийские партнеры инициировали реализацию программы в области экономики океанов.

Заседание BEST PLATFORM с участием профильных ведомств стран БРИКС, бизнеса, международных организаций, науки и финансовых институтов предполагается провести осенью 2018 г. в Москве. В качестве приоритетных направлений взаимодействия также обозначены защита воздуха от загрязнения, сохранение биоразнообразия, реализация повестки дня устойчивого развития - 2030.

Напомним, что в России оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Основная цель – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки. Реализация проекта запланирована до конца 2025 г. Восстановление ресурсного потенциала Волги относится к масштабным стратегическим проектам, которые определило совместно с наукой Росрыболовство.

Кроме того, задача по оздоровлению Волги и других водных объектов вошла в список поручений, который глава государства Владимир Путин дал правительству указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». Он подписал этот документ сразу после вступления в должность президента в начале мая.

Fishnews
НазадМетки: москваправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

Все интервью

Личное мнение

Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Что ждать?

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

Александр ХРИСТЕНКО

Как повысить эффективность рыбоохраны

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.