17 мая 2018 года

Волга будет претендовать на помощь банка БРИКС

Новый банк развития БРИКС может принять участие в финансировании национального проекта по реабилитации реки Волга, сообщает Минприроды. Документ планируют разработать в рамках готовящейся программы о сотрудничестве в области окружающей среды.

В Дурбане (ЮАР) состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству в области окружающей среды стран БРИКС. Специалисты собрались в преддверии встречи министров экологии и старших должностных лиц стран БРИКС, которая пройдет 17-18 мая.

В соответствии с подписанной в 2015 г. Уфимской декларацией лидеров стран БРИКС, продолжается формирование платформы экологически чистых технологий. Она наполняется конкретными программами и проектными предложениями. Российская сторона, инициировавшая создание платформы, предложила новое название этого уникального механизма международного государственно-частного партнерства - BEST PLATFORM (Brics Environmentally Sound Technology Platform). Также Россия будет координировать разработку и реализацию зонтичной программы «Чистые реки БРИКС».

Члены рабочей группы по сотрудничеству в области окружающей среды отметили, что в принципиальном плане согласован Меморандум о сотрудничестве стран БРИКС в области окружающей среды. В рамках этой программы предполагается создание национального проекта по экологической реабилитации реки Волга. После проработки с Минфином России документ планируется представить в Новый банк развития БРИКС, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды России.

В министерстве также обратили внимание, что индийские партнеры инициировали реализацию программы в области экономики океанов.

Заседание BEST PLATFORM с участием профильных ведомств стран БРИКС, бизнеса, международных организаций, науки и финансовых институтов предполагается провести осенью 2018 г. в Москве. В качестве приоритетных направлений взаимодействия также обозначены защита воздуха от загрязнения, сохранение биоразнообразия, реализация повестки дня устойчивого развития - 2030.

Напомним, что в России оздоровлению Волги посвящен специальный приоритетный проект. Основная цель – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки. Реализация проекта запланирована до конца 2025 г. Восстановление ресурсного потенциала Волги относится к масштабным стратегическим проектам, которые определило совместно с наукой Росрыболовство.

Кроме того, задача по оздоровлению Волги и других водных объектов вошла в список поручений, который глава государства Владимир Путин дал правительству указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». Он подписал этот документ сразу после вступления в должность президента в начале мая.

Fishnews