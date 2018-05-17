17 мая 2018 года

Госдума доработала законопроект о контрсанкциях

Депутаты приняли во втором чтении проект закона о контрсанкциях. Из первоначального текста удалены упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, а президенту и правительству расширены полномочия.

Законопроект был доработан с учетом предложений профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, представителей бизнеса и науки, сообщает корреспондент Fishnews. При подготовке документа ко второму чтению из него исключили упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширили полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц. Также уточнено, что контрсанкционные меры не могут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

Субъектами контрсанкций могут стать как собственно недружественные государства, так и компании, должностные лица и граждане этих стран. Меры воздействия могут представлять собой запреты и ограничения в сферах международного сотрудничества, импорта и экспорта, выполнения работ и оказания услуг, приватизации и госзакупок, а также иные меры в соответствии с решением президента. Оговорено, что меры воздействия вводятся и отменяются правительством по решению президента. Право на формирование «черных списков» делегировано президенту и правительству.

«Меры противодействия правительством будут использованы в широком применении, начиная от экономических и заканчивая материальными», - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Жигарев, представлявший депутатам законопроект.

Напомним, через процедуру принятия в первом чтении документ прошел 15 мая .

Fishnews