18 мая 2018 года

Суд разрешил рыбакам «Норда» забрать российские паспорта

Дело о попытке пересечения границы Украины моряками «Норда» по российским паспортам отправлено на доработку, сообщил адвокат Максим Могильницкий. По его словам, пограничники не смогли представить доказательства украинского гражданства экипажа.

«Соломенский районный суд города Киева рассмотрел вопрос о законности попытки пересечения границы экипажем рыболовецкого судна «Норд» по российским паспортам», – написал в «Фейсбуке» киевский адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы рыбаков.

Пограничники, согласно выводам суда, не сумели предоставить доказательства украинского гражданства членов команды сейнера. В связи с этим материалы были отправлены на доработку, а силовикам придется повторить попытку, сообщает Fishnews со ссылкой на слова Максима Могильницкого.

«Кроме того, судья объявила, что рыбаки могут забрать свои российские паспорта в любой момент, подтвердив факт законности выдачи и использования документов на территории Украины», – отметил адвокат.

По его словам, двое из восьми моряков уже вернули себе документы. «Дело трещит по швам и политическая «начинка» лезет из всех щелей», – подчеркнул Максим Могильницкий.

Fishnews