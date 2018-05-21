21 мая 2018 года

Поправки по контрольным точкам готовы ко второму чтению

Профильный комитет Госдумы поддержал подготовленный ко второму чтению проект поправок в закон «Об исключительной экономической зоне РФ», уточняющий полномочия ФСБ по контрольным точкам.

Законопроект «О внесении изменения в статью 12-4 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне РФ» вместе с поправками, поступившими ко второму чтению, рассматривался 17 мая на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Документ определяет полномочия ФСБ России по согласованию с Минсельхозом и Минобороны устанавливать контрольные пункты (точки) и порядок их прохождения, обязательный для лиц, которые занимаются рыболовством в исключительной экономической зоне РФ.

Ранее отмечалось, что законопроект направлен на устранение правового пробела, возникшего после изменения системы федеральных органов исполнительной власти. Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, «механизм прохождения контрольных пунктов позволит упорядочить перемещение находящихся на судах уловов водных биоресурсов».

По итогам заседания члены комитета рекомендовали Госдуме принять законопроект во втором чтении и предложили включить его в проект порядка работы нижней палаты на 24 мая.

Fishnews