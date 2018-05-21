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Каждый траловый улов тщательно разбирается. Фото пресс-службы АзНИИРХ

АзНИИРХ считает черноморскую рыбу

Сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства отправились в рейс в Черное море для учета запасов и оценки эффективности размножения рыб. На основе собранных данных специалисты разработают прогнозы промыслового вылова на предстоящие два года.

Экспедиция проходит на сейнере «Илия». Цель рейса — изучение биологического состояния, распределения основных промысловых черноморских рыб, оценка эффективности их размножения в российской части Черного моря, рассказал руководитель управления промысловых научных исследований АзНИИРХ Валерий Лужняк.

В рейсе участвуют ученые разных специальностей: ихтиологи, океанографы, гидрологи. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, проводится учетная съемка биоресурсов с использованием разноглубинного трала.

Каждый улов тщательно разбирается, специалисты определяют количество и массу каждого вида рыб, попавшего в трал. Для составления так называемых вариационных рядов (длины тела рыбы с групповым взвешиванием) из добычи отбирается подряд по 50-100 экземпляров массовых промысловых видов(шпрота, мерлана, хамсы, ставриды, барабули).

На биологический анализ с определением длины и массы тела, пола, стадий зрелости гонад, степени наполнения желудков, возраста за период рейса отбирается до 300 особей каждого промыслового видаи до 150 экземпляров акулы и камбалы-калкан. Материалы по питанию основных промысловых рыб отбираются в районах их массовых скоплений. Предусматривается также облов икры и личинок.

Экспедиция продлится 25 суток. Второй черноморский рейс АзНИИРХ состоится в августе-сентябре.

Fishnews
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