22 мая 2018 года

У России – новые представители в НАСКО

Представителями нашей страны в Совете Организации по сохранению североатлантического лосося (НАСКО) назначены начальник ЦУРЭН Александр Хатунцов и директор Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства Николай Кулик.

Новые обязанности на них возложены распоряжением правительства, сообщает корреспондент Fishnews. В Совете НАСКО Александр Хатунцов и Николай Кулик заменят Константина Древетняка и Юрия Лепесевича.

Также признан утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 824, которым представителем России в Совете НАСКО был назначен заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

НАСКО создана в 1982 г. в целях регулирования промысла лосося в Северной Атлантике. СССР стал членом этой организации в 1987 г. Благодаря активному участию России в НАСКО были введены запрет на промысел семги дрифтерными сетями у берегов Норвегии и квотирование его вылова в экономической зоне Фарерских островов – в районах, где нагуливается лосось, мигрирующий из российских рек. Такие меры способствовали увеличению запаса семги в реках Кольского полуострова, Архангельской области и Карелии, отметили в Росрыболовстве. По данным ведомства, в результате введения ограничительных мер обеспечивается стабильный ежегодный улов лосося в российских водах.

Под эгидой НАСКО на Кольском полуострове осуществляются три международные программы по изучению и сохранению лосося с участием России, Норвегии, Канады и США. Кроме того, российская сторона получает через организацию результаты исследований морского периода жизни лосося от ученых европейских стран. Это позволяет достаточно точно прогнозировать подход лосося в воды РФ и определять уровень его рационального промысла, подчеркнули в федеральном агентстве.

Fishnews