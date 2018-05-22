Новости
В Хабаровске проходит 26-я сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

НПАФК готовится к Международному году лососей

В Хабаровске проходит 26-я сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). В числе актуальных тем - влияние климатических изменений на состояние популяций, подготовка к Международному году лосося, борьба с браконьерством.

Сессия стартовала 21 мая. Помимо делегатов стран-участниц НПАФК (России, США, Канады, Республики Корея, Японии) на заседания комиссии съехались наблюдатели от других государств, представители научных и рыбохозяйственных международных организаций.

Российскую делегацию возглавляет директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Нашу страну представляют специалисты ВНИРО, ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО, МагаданНИРО, а также региональных погрануправлений.

По словам президента НПАФК Кармель Лоу, минувший год для комиссии был продуктивным в развитии партнерских отношений с научными и общественными организациями по всему северному полушарию. Например, с Организацией по сохранению североатлантического лосося (НАСКО) и Комиссией по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC). Кармель Лоу подчеркнула, что изменения климата отражаются на состоянии рыбных ресурсов, в том числе лососевых, и НПАФК намерена взаимодействовать с партнерами в изучении этих процессов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, большое внимание на сессии уделили подготовке к Международному году лосося. В 2018 г. планируется приступить к реализации программы, которая включает научные экспедиции, мероприятия по популяризации исследований и экологическому просвещению, развитие обмена информацией о состоянии популяций и промысле.

Тему борьбы с ННН-промыслом затронули практически все докладчики. Стороны отметили положительные результаты, в том числе по обмену информацией, позволяющему улучшить контроль. Также специалисты обратили внимание, что актуальным направлением для работы становится проблема прилова лососей.

Обсуждалась публикация в минувшем году значимых научных трудов о лососевых. В их числе коллективное издание НПАФК «Океаническая экология тихоокеанских лососей и форелей».

Сессия продолжит работу до 25 мая, итоги встреч подведут на втором пленарном заседании. 26 и 27 мая пройдет первый семинар по океанической экологии лососей в условиях изменения климата.

Fishnews

  • В Хабаровске проходит 26-я сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра
  • В Хабаровске проходит 26-я сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра
  • В Хабаровске проходит 26-я сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра
    •
    НазадМетки: браконьерствоканадакореялососьсша
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Время принимать антикризисные меры на Амуре

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    На больших глубинах скрыты огромные перспективы для отрасли

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Портал ОСМ – не обязаловка, а удобный рабочий инструмент

    Все интервью

    Личное мнение

    Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель ООО «УК НОРЕБО»

    Сергей СЕННИКОВ

    Что ждать?

    Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО

    Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства

    Александр ХРИСТЕНКО

    Как повысить эффективность рыбоохраны

    Все материалы

    Крупным планом

    Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

    Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

    Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

    Во что вкладываются сахалинские рыбаки

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

    Все материалы

    События

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Заместитель председателя правительства Аркадий ДВОРКОВИЧ на IV Съезде рыбаков

    Съезд выступил за стабильность отраслевого законодательства

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.