22 мая 2018 года

НПАФК готовится к Международному году лососей

В Хабаровске проходит 26-я сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). В числе актуальных тем - влияние климатических изменений на состояние популяций, подготовка к Международному году лосося, борьба с браконьерством.

Сессия стартовала 21 мая. Помимо делегатов стран-участниц НПАФК (России, США, Канады, Республики Корея, Японии) на заседания комиссии съехались наблюдатели от других государств, представители научных и рыбохозяйственных международных организаций.

Российскую делегацию возглавляет директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Нашу страну представляют специалисты ВНИРО, ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО, МагаданНИРО, а также региональных погрануправлений.

По словам президента НПАФК Кармель Лоу, минувший год для комиссии был продуктивным в развитии партнерских отношений с научными и общественными организациями по всему северному полушарию. Например, с Организацией по сохранению североатлантического лосося (НАСКО) и Комиссией по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC). Кармель Лоу подчеркнула, что изменения климата отражаются на состоянии рыбных ресурсов, в том числе лососевых, и НПАФК намерена взаимодействовать с партнерами в изучении этих процессов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, большое внимание на сессии уделили подготовке к Международному году лосося. В 2018 г. планируется приступить к реализации программы, которая включает научные экспедиции, мероприятия по популяризации исследований и экологическому просвещению, развитие обмена информацией о состоянии популяций и промысле.

Тему борьбы с ННН-промыслом затронули практически все докладчики. Стороны отметили положительные результаты, в том числе по обмену информацией, позволяющему улучшить контроль. Также специалисты обратили внимание, что актуальным направлением для работы становится проблема прилова лососей.

Обсуждалась публикация в минувшем году значимых научных трудов о лососевых. В их числе коллективное издание НПАФК «Океаническая экология тихоокеанских лососей и форелей».

Сессия продолжит работу до 25 мая, итоги встреч подведут на втором пленарном заседании. 26 и 27 мая пройдет первый семинар по океанической экологии лососей в условиях изменения климата.

Fishnews