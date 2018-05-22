22 мая 2018 года

От корейских инвесторов ждут активности

Камчатка открыта для взаимодействия с Южной Кореей по проектам в судостроении и аквакультуре, рыбопереработке и логистике, напомнил зампредседателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. Зарубежным инвесторам предложили проявлять большую решительность и активность.

Сегодня Республика Корея остается одним из основных стратегических партнеров для Камчатского края. На это направление приходится порядка 45% камчатского экспорта, основную его долю – около 90% – составляет рыбопродукция. Вместе с тем краевые власти рассчитывают, что не менее активным может быть и инвестиционное взаимодействие с корейской стороной. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества на сегодняшний день – аквакультура, судостроение, рыбопереработка и логистика. Об этом на VIII Дальневосточном российско-корейском форуме рассказал заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

В сфере рыбопереработки на территории Камчатского края уже реализуется проект с участием корейских инвестиций. Соглашение о сотрудничестве корейская компания Korea Trading & Industries Co., Ltd и камчатская компания «Город 415» – резидент ТОР «Камчатка» – подписали на Восточном экономическом форуме в 2016 г. Общий объем инвестиций в проект строительства берегового рыбоперерабатывающего завода и завода по производству жестянобаночных изделий в Петропавловске-Камчатском составляет 10 млн долларов. Его реализация сегодня находится в активной стадии, добавил Владимир Галицын.

Однако пока это, к сожалению, единственный проект в рыбопереработке с южнокорейскими инвесторами, дошедший до логического завершения, прокомментировал Fishnews министр рыбного хозяйства края. Не считая приобретения корейского оборудования предприятиями региона. По мнению собеседника, от зарубежных инвесторов требуются более активные и решительные шаги – на российском Дальнем Востоке для этого создаются максимально привлекательные условия.

Так, на российско-корейском форуме Владимир Галицын обратил внимание корейских коллег на сферу судостроения, которая не ограничивается реализацией проектов под инвестиционные квоты. Заместитель председателя правительства Камчатского края привел в пример крупные рыбопромышленные компании региона, которые обновляют свой промысловый флот вне этой программы. Они вынуждены искать специалистов в Европе или даже Юго-Западной Азии, где готовы более оперативно предлагать свои решения и услуги.

«Рыбопромышленники понимают, что конкурентное преимущество дает только новый, современный, более эффективный и экономичный в эксплуатации флот. Потребность в строительстве судов есть, однако строящихся судов не так много – это большие инвестиции. Но сегодня надо действовать более активно – не говорить, а решать эти вопросы», – отметил зампредседателя правительства края. По его словам, взаимодействие с Республикой Кореей, у которой есть собственный богатый опыт в рыболовном судостроения, сегодня необходимо, и чересчур предосторожный подход в этом вопросе может обернуться упущенными возможностями.

Аналогичная ситуация складывается и в других сферах. Интересное направление, по мнению Владимира Галицына, – транспортная логистика. Камчатский край связывает большие надежды с развитием Северного морского пути. В настоящий момент работу рыбопромышленного кластера Камчатки обеспечивают два портовых логистических центра, которые также могут стать объектом внимания зарубежных инвесторов.

Пока еще недооцененное, но не менее перспективное для развития на территории края направление – лососеводство. «Как известно, Камчатка – лидер по добыче тихоокеанских лососей в России. Но на сегодня это является одним из сдерживающих факторов развития лососеводства в крае, так как при наличии значительного количества естественных популяций у бизнеса нет стремления строить рыбоводные заводы», – констатировал министр. Однако перспективы у этой отрасли есть: на Камчатке есть тысячи рек, на которых так или иначе воспроизводится лосось, есть и объекты, на которые смогут делать ставку рыбоводы. «Так что в этом направлении можно и нужно двигаться», – подчеркнул он.

Власти Камчатского края ежегодно презентуют эти перспективные и доступные для зарубежных инвесторов сферы на Восточном экономическом форуме. По словам Владимира Галицына, на Камчатке есть, во что можно выгодно вкладывать, и есть, что развивать. «Кто первым успеет принять принципиальное решение, тот и останется в выигрыше. Но для этого сегодня надо действовать более активно», – обратился к участникам российско-корейского форума представитель краевого правительства.

Fishnews