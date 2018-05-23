23 мая 2018 года

В ХМАО наращивают объемы по сиговым

Югорский рыборазводный завод отчитался о производстве 50 млн мальков сиговых, которые были переведены в рыбопитомник. На днях предприятие планирует увеличить этот объем еще примерно на 60 млн штук.

Технологические возможности Югорского рыборазводного завода 22 мая продемонстрировали делегации с участием замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова, полпреда президента в УрФО Игоря Холманских и губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, завод занимается воспроизводством сиговых видов рыб, включая заготовку половозрелых производителей, получение и инкубирование икры, контроль за ростом молоди и т.д. Для содержания ремонтно-маточного стада на предприятии применяется технология замкнутого водоснабжения.

«По сути, цепочка такова: личинка – подращивание в бассейнах – половозрелость – помещение в зимовал – отдача икры для следующего цикла формирования ремонтно-маточного стада и компенсационных целей, – рассказал генеральный директор завода Павел Павлов. – Мы сегодня выпустили около 50 млн сигов в один из наших рыбопитомников. Еще около 60 млн будет выпущено до конца этой недели».

Fishnews