23 мая 2018 года

У рыбоводов США нашли молодь с необычной инфекцией

На одном из аквакультурных предприятий штата Вашингтон обнаружили смолт, зараженный исландским штаммом рыбного реовируса. Пока неизвестно, насколько опасно это заболевание, проводятся исследования

Зараженную молодь на заводе компании Cooke Aquaculture выявила инспекция правительства штата. По информации Seattle Times, предполагается, что вирус был во ввезенной икре.

Заболевший смолт выращивался в инкубаторе недалеко от Рочестера, пишет издание Salmon Business. До обнаружения зараженных особей компания хотела перевезти около 800 тыс. экземпляров молоди в садки на открытой воде. Однако теперь власти штата запретили это делать. В правительстве Вашингтона опасаются, что больной лосось может заразить дикого и вызвать эпизоотию, сообщает корреспондент Fishnews.

Все это стало очередным ударом по Cooke Aquaculture, репутация которой уже пострадала после бегства нескольких тысяч лососей с одной из акваферм. Теперь компании придется решать, что делать с молодью, которую нельзя доращивать в садках.

Тихоокеанский штамм рыбного реовируса уже присутствует в водах штата, однако неизвестно, насколько опасной является его атлантическая разновидность.

Проводятся дополнительные исследования. Правительство Вашингтона намерено проверить и другие подразделения компании, куда могли попасть больные особи.

Fishnews