23 мая 2018 года

Росрыболовство опубликовало протокол по квотам Северного бассейна

Продолжается работа по закреплению долей квот на новый период. На сайте Росрыболовства появился протокол заседаний комиссии по квотам Северного бассейна.

Протокол заседаний Комиссии по распределению и закреплению долей квот добычи водных биоресурсов, районом вылова которых является Северный бассейн опубликован в рубрике, посвященной заявительной кампании, на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Заседания, как следует из протокола, проходили 16, 17, 21 и 22 мая. Отмечено, что на рассмотрение комиссии были представлены 540 заявок.

Комиссия определила замечания, которые – в случае их неустранения – станут основанием для отказа в закреплении доли квоты или в переоформлении договора.

Напомним, что по законодательству у пользователей будет время устранить причины для замечаний.

Fishnews