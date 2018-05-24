24 мая 2018 года

Рыбоводы восполняют ущерб от «Северного потока-2»

В рамках компенсационных мероприятий по проекту «Северный поток-2» в Неву выпустили 90 тыс. годовиков атлантического лосося. Молодь для зарыбления вырастили на Невском рыбоводном заводе – филиале Главрыбвода.

Выпуск семги произвели специалисты ФГБУ «Главрыбвод» под контролем Северо-Западного теруправления Росрыболовства для возмещения возможного ущерба от строительства газопровода «Северный поток-2». План компенсационных мероприятий разработали компания «Норд Стрим 2 АГ» совместно с бассейновым управлением на основании расчетов предполагаемого ущерба (их выполнил ГосНИОРХ) и заключения Росрыболовства.

Всего 23 мая в Неву отправилось 90 тыс. годовиков семги. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, это крупнейший за последние десять лет выпуск молоди атлантического лосося в регионе. Для этого на Невском рыбоводном заводе специалисты в течение полутора лет контролировали процесс выращивания рыбы с момента закладки икры.

Предполагается, что молодь атлантического лосося задержится в реке на пару лет, а затем мигрирует в Финский залив Балтийского моря. Еще через несколько лет взрослые особи лососей вернутся к местам выпуска на нерест.

Fishnews