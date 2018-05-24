24 мая 2018 года

Минприроды поделилось возможным списком «краснокнижных»

Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало проект приказа о новом списке животных, занесенных в Красную книгу. В пояснительной записке отмечено, что проект прошел согласование в отраслевых департаментах Минприроды и в Минсельхозе.

Проект приказа Минприроды о новом списке «краснокнижных» опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечено, что новую редакцию перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу и исключенных из нее, профильная комиссия при Минприроды подготовила в 2017 г. Также говорится, что списки с учетом экспертного заключения РАН прошли согласование в отраслевых департаментах Министерства природных ресурсов и экологии и в Минсельхозе. Ранее вокруг нового списка «краснокнижных» разгорелась дискуссия.

Отметим, что 22 мая Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или интернета особо ценных диких животных (в том числе водных биоресурсов), занесенных в Красную книгу РФ, и видов, охраняемых в соответствии с международными договорами. Ответственность распространяется на торговлю частями и дериватами этих объектов.

Fishnews