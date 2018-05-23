23 мая 2018 года

Новые меры защиты животных одобрили во втором чтении

Госдума 22 мая приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. В том числе планируется установить ответственность за куплю и продажу «краснокнижных» через Интернет.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ разработали МВД России и Минприроды еще в 2015 г. В декабре прошлого года изменения были одобрены на заседании правительства, а 20 марта 2017 г. – прошли первое чтение в Госдуме.

В частности, поправки предусматривают ужесточение наказания за незаконную добычу природных ресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны РФ. Также предусмотрен новый вариант наказания за прочий браконьерский вылов - обязательные работы на срок до 480 часов.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или интернета особо ценных диких животных (в том числе водных биоресурсов), занесенных в Красную книгу РФ, и видов, охраняемых в соответствии с международными договорами. Ответственность распространяется на торговлю частями и дериватами этих видов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в текст документа ко второму чтению были внесены изменения юридическо-технического характера. Они коснулись, в частности, наказания за незаконные приобретение и продажу с использованием средств массовой информации и интернета особо ценных видов ВБР и других животных, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами. В новой версии скорректированы сроки принудительных работ и размер штрафа.

Fishnews