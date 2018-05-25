25 мая 2018 года

Людмила Талабаева: Отрасли уделяется большое внимание

Совместная работа бизнеса и власти позволяет создать все предпосылки для развития рыбного хозяйства, отмечает член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева.

В феврале Совфед перевел на постоянную основу рабочую группу, призванную отслеживать ситуацию в сфере законодательства о рыболовстве и аквакультуре. На большие возможности этого формата работы обратила внимание член СФ от Приморья Людмила Талабаева в интервью газете «Fishnews Дайджест».

«Прежде всего, это площадка Совета Федерации – верхней палаты российского парламента. А значит, и сама рабочая группа, и ее решения имеют высокий статус. Это позволяет собрать на заседаниях министров, руководителей федеральных ведомств, сенаторов, депутатов Госдумы, регионы, представителей бизнеса, экспертов, глубоко погруженных в те или иные вопросы, – огромное количество людей, которые могут повлиять на законодательство в рыбной отрасли», – подчеркнула сенатор.

Помочь в развитии отрасли призвана и Временная комиссия по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.

«В апреле на совещании, которое я проводила, как раз обсуждалось техническое обеспечение рыбоперерабатывающих производств, – рассказала Людмила Талабаева. – Участвовали руководители ведущих предприятий по переработке рыбы, Минсельхоз, Минпромторг, ВАРПЭ, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В итоге мы решили, что прежде всего нужно определить потребности: в каких видах оборудования нуждается отечественная рыбопереработка, что целесообразно производить в России».

По словам Людмилы Талабаевой, при комиссии решено создать специальный экспертный совет, который будет заниматься в том числе и вопросами рыбопереработки. По каждому направлению будут определены потребности предприятий. «Причем нам нужно сосредоточиться на первоочередных потребностях, не надо распылаться – чтобы хватило сил и ресурсов», – отметила собеседница «Fishnews Дайджест».

Сейчас будут предоставляться квоты вылова на инвестиционные цели. А это значит, что на российских верфях будут строиться новые суда рыбопромыслового флота – при этом предусмотрены требования к локализации. Будут создаваться перерабатывающие заводы. Проекты уже позволяют говорить, какое оборудование понадобится.

«Для развития отечественного машиностроения нужно, чтобы поступали заказы. Министерство промышленности и торговли готово обеспечивать различные льготы, субсидии для поддержки этого направления», - сообщила Людмила Талабаева.

В последнее время очень большое внимание уделяется рыбохозяйственному комплексу, уверена сенатор. «Могу это сказать со всей ответственностью, ведь в отрасли работаю больше 30 лет, – заявила парламентарий. – Раньше рыбаков считали и браконьерами, и контрабандистами. Но теперь такое отношение ушло в прошлое. Налажен диалог отрасли и власти».

Член Совфеда отметила, что отраслевые ассоциации укрепили свои позиции. Они привлекаются к обсуждению на разных площадках, участвуют в различных советах, с ними консультируются, советуются. «Посмотрите на ВАРПЭ – это организация не номинальная, она работает. Ни одно серьезное совещание не обходится без представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий», - привела пример Людмила Талабаева. Она обратила внимание и на Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья: руководство АРПП участвует и в закрытых совещаниях – во встречах в правительстве, в заседаниях межведомственной рабочей группы при контрольном управлении президента.

«Поэтому я считаю, что внимание к отрасли есть. Но вопросов, конечно, очень много – и не только в рыбном хозяйстве. Мне кажется, мы сегодня стоим перед выбором: или развиваться, двигаться вперед, или скатиться назад. Думаю, наша страна выбрала первый путь», – резюмировала сенатор.

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