24 мая 2018 года

За компаниями закрепляют инвестквоты

Росрыболовство заключило договоры о закреплении и предоставлении доли инвестквоты с компаниями, которые обязались построить суда для Северного бассейна. 25 мая планируется подписать соглашения по Дальнему Востоку.

24 мая Росрыболовство заключило с пользователями договоры, согласно которым под инвестиционные квоты будут построены 24 судна для Северного бассейна. Об этом на общем собрании ВАРПЭ в Москве сообщил замглавы ведомства Петр Савчук. Доли квот определены по итогам апрельского аукциона на понижение. Полученные лимиты – объемы трески и пикши – компании смогут осваивать после сдачи объектов инвестиций в эксплуатацию. В июне ожидается аукцион на понижение по береговым заводам на Северном бассейне, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства корреспонденту Fishnews.

На 25 мая запланировано подписание договоров, предусматривающих закрепление долей инвестиционных квот для промысла на Дальнем Востоке. Это договоры о выделении лимитов для строительства шести крупнотоннажных судов (заказчик – Русская рыбопромышленная компания) и трех береговых заводов. Всего по итогам аукциона на понижение определено девять проектов рыбоперерабатывающих комплексов, которые должны быть построены под инвестиционные квоты дальневосточными компаниями.

Напомним, что первые договоры по инвестквотам были подписаны на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.

Fishnews