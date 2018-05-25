25 мая 2018 года

Минпромторг сближается с рыбаками

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров и Минпромторг подписали соглашение о сотрудничестве в сфере судостроительной промышленности и рыбохозяйственного комплекса.

На общем собрании ВАРПЭ 24 мая подписи под соглашением поставили президент ассоциации Герман Зверев и замглавы Минпромторга Олег Рязанцев. Соглашение предусматривает обмен информацией, планирование и проведение совместных мероприятий, работу в совместных комиссиях, комитетах, рабочих группах и других органах в сфере судостроительной промышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Многочисленные контракты с российскими верфями на строительство судов под инвестиционные квоты делают Минпромторг на ближайшие несколько лет одним из важных регуляторов для рыбаков. Как сообщает корреспондент Fishnews, среди направлений сотрудничества – подготовка предложений по повышению эффективности нормативно-правового регулирования судостроения, по определению приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития, по мерам стимулирования и по решению проблемных вопросов.

По словам Олега Рязанцева, соглашение говорит о выстраивании диалога между рыбопромышленными компаниями, судостроением и государством. «Мы очень ждем от ассоциации, от представителей вашей отрасли предложений, как нам двигаться дальше, как строить соответствующие суда, где у нас недостатки. При этом мы как промышленность крайне благодарны вам за то доверие, которое вы оказали промышленности и все-таки согласились на эти механизмы по квотам – строить пароходы на отечественных верфях, сформировав действительно беспрецедентный заказ», – отметил замминистра.

Представитель Минпромторга призвал рыбаков подключаться к работе по локализации судового комплектующего оборудования. «Мы бы очень хотели, чтобы вы участвовали в этой работе, фактически ставили нам ТЗ, что надо. Потому что мы прекрасно осознаем, что верфи-то наши строят для вас суда, но в начинке этих судов, в наполнении их доля российского практически стремится к нулю. Нам как Минпромторгу крайне важно эту ситуацию исправить», – заявил Олег Рязанцев.

«Своевременный документ – новая веха в отрасли», – прокомментировал соглашение президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он отметил, что ожидается массовое строительство судов на российских верфях, в том числе и для промысла краба. Если изменения в постановление по требованиям к судам – объектам инвестиций в отношении краболовов будут приняты, в течение пяти лет может быть построено до 40 судов.

«В рамках этого соглашения мы, наверное, будем достаточно серьезно с вами взаимодействовать, потому что мы надеемся, что большую часть этих судов мы построим на Дальнем Востоке. К сожалению, состояние верфей и возможности пока сложно оценить, но надеемся, что они справятся с этим заказом, и вы нам в этом поможете. Также надеемся, что министерство выскажет свою позицию, в том числе по инвестквотам и по изменению исторического принципа, потому что в настоящий момент неясно, чем все это закончится», – выразил мнение Александр Дупляков .

Участники общего собрания также обратили внимание на трехкратную разницу в стоимости постройки судов в России и за рубежом, что ставит под вопрос возможность размещения заказов на российских верфях через несколько лет, когда налоговая нагрузка на рыбную отрасль кратно возрастет. Говорили и о необходимости не только строить суда, но и воссоздавать судоремонтную инфраструктуру по обслуживанию флота.

Представители Минпромторга в свою очередь рекомендовали рыбакам активнее пользоваться инструментами господдержки для обновления флота. «Мы действительно сформировали очень большой набор инструментов, как вас поддержать, в виде субсидии, в виде лизинга, в виде утильгранта», – рассказал Олег Рязанцев. – Но рыбаки к нам не ходят. Транспортники ходят, рыбаки не ходят. Мы вас к себе зовем, приходите. Абсолютно открытые механизмы»

«Мы подняли очень важный вопрос, предложили формат обсуждения и решения этого вопроса, – подвел итоги обсуждения Герман Зверев. – Мы согласны с тем, что некоторые формы господдержки, как специальные инвестиционные контракты, мы вообще про них не знаем, кстати, они могли бы быть использованы, это интересная тема. Мы рассчитываем, что с Минпромторгом у нас продолжится диалог, надеемся на эффективную нормальную работу».

Fishnews