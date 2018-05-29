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На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Донская рыба дождалась большой воды

На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Выход воды на берега и залитие нерестилищ - долгожданное и поистине сенсационное событие для рыбных запасов, отмечают ученые.

Разлив реки зафиксировала экспедиция Азовского НИИ рыбного хозяйства. Специалисты оценивают масштабы воспроизводства, распределения и выживаемости молоди проходных и полупроходных рыб в Азово-Донском районе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, многолетнее отсутствие половодья катастрофически повлияло на состояние рыбных запасов Дона. Промысел осетровых и судака запрещен, добыча леща упала с 600 до 20-30 тонн в год, чехонь вообще перестала отмечаться в уловах, всерьез обсуждается вопрос о запрете промысла тарани.

Экспедиция уделяет большое внимание залитой прибрежной территории, ученые измеряют глубину, скорость течения, кормовую базу молоди рыб, исследования эффективности нереста. Полноводность реки в период нереста имеет важное значение, подчеркнули в АзНИИРХ. Чем больше воды – тем благоприятнее условия для нерестующих рыб и потомства – развития икры, личинок, мальков. Весенний разлив позволяет надеяться на прирост рыбных запасов, если Донское бассейновое водное управление (ДБВУ) будет соблюдать порядок рыбохозяйственных попусков из Цимлянского водохранилища, отмечают специалисты.

Недавние опасения за судьбу этого водоема оказались напрасными: сегодня его уровень всего на 18 см не достает до предельной величины наполнения. И ученые больше опасаются уже не за пересыхание, а за переполнение водохранилища.

Fishnews

  • На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • На Дону наступило половодье, которого не было с 1994 г. - почти четверть века. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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