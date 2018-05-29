29 мая 2018 года

ЦСМС заявил о готовности электронного журнала

Тестирование электронного промжурнала показало, что он отвечает всем заявленным требованиям, удобен, готов к внедрению в промышленную эксплуатацию и популярен в рыбацком сообществе, отмечают в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Опытно-промышленная эксплуатация программного комплекса проводилась в Северном, Дальневосточном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. Сейчас в тестовом режиме осуществляется промышленная эксплуатация ЭПЖ. Рыбакам предоставляется возможность подавать судовые суточные донесения только при помощи усиленной электронной подписи, без дублирования ССД по радиосвязи.

Заинтересованность пользователей в подключении к программному комплексу обусловлена его удобным функционалом, соответствием требованиям действующих и перспективных нормативных актов, контролирующих и надзорных органов и главное - учтенными пожеланиями судовладельцев, капитанов и рыбаков, сообщили Fishnews в ЦСМС.

Центр организовал службу техподдержки для пользователей ЭПЖ, где принимаются заявки об ошибках, учитываются пожелания судовладельцев относительно работы программного комплекса и совершенствованию функционала. Также ЦСМС оказывает услуги по настройке электронного журнала, например, для оптимизации трафика.

Fishnews