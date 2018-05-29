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Сейнер «Норд». Фото Госпогранслужбы Украины

Захватчики «Норда» объявлены в международный розыск

Личности украинских силовиков, участвовавших в задержании сейнера «Норд» установлены, Россия объявила их в международный розыск. Тем временем на Украине обсуждают необходимость патрулирования зоны напряженности, куда РФ перебросила дополнительные военные катера.

Личности украинских пограничников, причастных к задержанию сейнера «Норд» установила ФСБ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу крымского управления ведомства Виктора Палагина.

«Они, естественно, находятся на Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам - сказал Виктор Палагин. - Так в цивилизованных государствах не поступают».

Тем временем украинский адмирал запаса, бывший первый заместитель военно-морскими силами Украины Игорь Кабаненко заявил в интервью порталу «Обозреватель» о наличии «гибридной угрозы вторжения с моря» со стороны России, сообщает корреспондент Fishnews. Игорь Кабаненко вновь призвал к постоянному патрулированию прибрежной зоны Украины силами морской охраны национальной Госпогранслужбы. Адмирал запаса предложил также создавать «эффективные мобильные группировки» ВМСУ.

«Поверьте, их можно создать очень быстро, за несколько месяцев, - утверждает Игорь Кабаненко. - Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах».

Портал «Военное обозрение» сообщил о переброске трех артиллерийских катеров из состава Каспийской флотилии в Азовское море. В частности, переход совершили два бронекатера проекта 1204 («Шмель») и один катер проекта 1400М («Гриф»). По данным портала, цель переброски - усиление охраны Керченского моста и «увеличение военного давления на Украину в Азовском море», в связи с напряженностью после задержания «Норда».

Fishnews

  • Сейнер «Норд». Фото Госпогранслужбы Украины
  • Украинский адмирал запаса Игорь КАБАНЕНКО. Фото портала «Обозреватель»
  • Артиллерийский катер «Шмель». Фото Минобороны России
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