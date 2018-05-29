29 мая 2018 года

При Росрыболовстве создадут рабочую группу по налогам

На площадке Федерального агентства по рыболовству создадут рабочую группу по вопросам налогообложения в рыбохозяйственном комплексе. Она должна помочь ФНС принять верные решения при изменении подхода к налоговому администрированию.

О создании группы договорились на расширенном совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Предложение было внесено отраслевыми союзами и поддержано Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной налоговой службой.

Во встрече приняли участие представители ведомств, рыбопромышленных, рыбоперерабатывающих и розничных сетей, профильных ассоциаций – Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Рыбного союза, Ассоциации компаний розничной торговли и других.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в состав рабочей группы войдут представители ФАР, ФНС, Федеральной таможенной службы, рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего секторов, а также ретейлеров. Их задача – оказать содействие в принятии взвешенных решений при изменении подхода к налоговому администрированию, которое рассматривает ФНС России. Также рабочая группа займется другими проблемными вопросами налогообложения для участников рыбной отрасли и всей товаропроводящей цепочки от добычи до прилавка.

ФНС предостерегли от перегибов

Начальник Контрольного управления ФНС Максим Чаликов рассказал о предпринимаемых службой мерах по усовершенствованию контроля уплаты налога на добавленную стоимость. Предполагается, что эти меры будут направлены в первую очередь на пресечение схем неуплаты НДС на рыбном рынке с использованием фирм-посредников. При этом, по словам Максима Чаликова, внедряемый алгоритм позволит, используя анализ данных, выделять «зоны риска» и проверять только те юрлица, в отношении которых уже собрана доказательная база о неуплате. «Наша задача исключить излишнюю административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков», – подчеркнул представитель налоговой службы.

«Те задачи, которые ставятся ФНС, мы поддерживаем. Налоговая служба ведет правильную работу в этом направлении. В то же время нельзя допустить перегибов. Необходимо, чтобы те вопросы, которые возникают у рыбаков и рыбопереработчиков, были урегулированы», – отметил Илья Шестаков.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев в своем выступлении также подчеркнул, что необходим взвешенный подход при изменениях в налоговой сфере, так как не должны пострадать добросовестные налогоплательщики. «Беспокойство вызывает, что к нечистоплотным могут отнести те предприятия, в цепочку продаж которых, даже в третьем-четвертом звене, может попасть «токсичная» фирма», – озвучил опасения глава ассоциации.

Участники встречи озвучили ряд других проблемных вопросов. В том числе обратили внимание, что в борьбе с недобросовестными посредниками не должны пострадать прозрачные трейдеры, которые необходимы для нормального функционирования рынка.

Кроме того, Илья Шестаков отметил, что при регулировании нельзя допустить ослабления конкурентоспособности участников внутреннего рынка и тем самым создать дополнительные преференции для реализации продукции за рубеж. «Поэтому при наведении порядка на внутреннем рынке нужно в отношении экспортируемой продукции принять аналогичные меры», – сказал глава Росрыболовства.

Также на совещании обсудили вопросы электронной ветеринарной сертификации и продвижения рыбы и рыбной продукции на внутренний рынок.

Fishnews