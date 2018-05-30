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Участники 26-й сессии международной Комиссии по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (НПАФК). Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Исследователи лососей уделят особое внимание климату

На заседании рабочей группы НПАФК ученые обсудили аномалии в подходах различных видов тихоокеанских лососей. Специалисты предполагают, что на это влияют изменения климата. Решено подготовить специальный отчет.

В Хабаровске состоялось официальное закрытие 26-й встречи международной Комиссии по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). На втором пленарном заседании заслушаны отчеты комитетов организации, вручили памятные награды и назначено новое руководство НПАФК и ее структурных подразделений.

Председатель Комитета по научным исследованиям и статистике, заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников рассказал, что на сессии специалисты рассмотрели множество вопросов о состоянии запасов лососей, структуре стад, организации экспедиционных исследований и анализе промысла. «Сохраняется существенная разница в вылове между четными и нечетными годами, при этом в последние годы наблюдается выраженная тенденция к снижению вылова, как в четные, так и в нечетные годы, – отметил ученый. – В Азии уловы снижаются за счет горбуши и кеты, а на американском побережье - за счет чавычи и нерки, при этом выпуск молоди остается примерно на одном уровне».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, интересная дискуссия состоялась на заседании рабочей группы по статистике. Специалисты обсуждали аномальные явления в подходах различных видов лососей в разные страны. Так, в Корее, Японии и южных районах России были отмечены низкие подходы кеты искусственного происхождения.

Осенью 2016 г. в Охотском море учли всего около 440 млн сеголеток, что стало самой низкой оценкой за последние 15 лет. Но уже в следующем году в этом регионе появилось самое урожайное за весь период наблюдений поколение - численность сеголеток составила 2,7 млрд экземпляров.

По американскому побережью отмечено существенное снижение численности чавычи, при этом нерка и горбуша, особенно в северных частях ареала, демонстрируют как снижение, так и увеличение численности.

Ученые связывают аномалии с изменениями климата. Однако в изучении этого механизма еще нет заметного прогресса, и все пока остается на уровне предположений, обратили внимание в ТИНРО-Центре.

«По сравнению с 1970-ми годами прошлого века, существенных изменений в положении изотерм 2 и 12 градусов в зимний период, которые показывают возможную область распространений тихоокеанских лососей, не отмечено, – сообщил Игорь Мельников. – Это показывает, что механизм влияния изменений климата на лососей куда более сложный, чем просто изменение температуры, и необходимо изучать его для каждого из видов в каждом конкретном регионе с использованием экосистемного подхода. Лососи устойчивы к среде и пережили много подобных колебаний климата».

Стороны приняли решение составить специальный отчет по влиянию изменения климата.

Замглавы института также обратил внимание, что перемены в среде обитания требуют новых подходов к изучению лососей. Одним из таких ключевых проектов в рамках Международного года лосося может стать совместная комплексная съемка в зимний период. Предполагается, что такие исследования дадут много ценной информации всем странам. Планируемая в 2019 г. «пробная» съемка специалистами Канады и России позволит лучше понять экосистемные механизмы влияния изменений на формирование численности лососевых и прояснить другие вопросы.

Кроме того, определиться с новыми приоритетными исследованиями ученые смогут на семинарах НПАФК, первый из которых прошел 27-28 мая в Хабаровске.

Fishnews
НазадМетки: канадалососьяпония
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