30 мая 2018 года

За Алексеем Гордеевым официально закрепили рыбную отрасль

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Госполитику в области рыболовства будет курировать Алексей Гордеев.

О предлагаемом распределении обязанностей между вице-премьерами Дмитрий Медведев сообщил еще до своего назначения главой правительства. Алексей Гордеев был назван в качестве зампреда, отвечающего за сельское хозяйство.

Теперь распределение обязанностей между заместителями председателя правительства утверждено официально. Как сообщает корреспондент Fishnews, за Алексеем Гордеевым закреплена координация работы федеральных ведомств, раздача поручений по вопросам:

- государственной политики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;

- государственной политики в области биотехнологий;

- государственной политики в области развития рыболовства;

- государственной политики в области лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса;

- государственной политики в области природопользования и охраны окружающей среды;

- государственной политики в области экологического надзора.

На период временного отсутствия Алексея Гордеева эти вопросы будет курировать зампред Дмитрий Козак.

Fishnews