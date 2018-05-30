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Для инспекторов по безопасности организуют профильное обучение

Вузы Росрыболовства подготовят специальную программу для госинспекторов по безопасности мореплавания. В курс планируется включить изучение всех необходимых норм и требований, в том числе для маломерного флота.

Управление флота, портов и мониторинга Росрыболовства выступило с инициативой организовать профильное обучение для инспекторов госнадзора в сфере безопасности мореплавания. Вопрос обсудили с представителями теруправлений на видеоконференции, которую провел заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, планируется создать две программы: полная подготовка и повышение квалификации. Обе программы, которые станут единой формой обучения госинспекторов, разработают специалисты учебных заведений Росрыболовства. Каждая будет рассчитана на 3-4 недели. В образовательный курс включат изучение всех необходимых технических и юридических норм и требований для обеспечения безопасности мореплавания. Также будут введены нормативы для проверок маломерных судов.

В территориальных управлениях активно поддержали инициативу. Петр Савчук поручил подведомственным вузам в течение двух недель разработать программы, а теруправлениям - направить списки обучающихся.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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