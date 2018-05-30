30 мая 2018 года

Квоты на Ханке ждут пользователей

Приморское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион доли квот на промышленный лов рыбы в бассейне озера Ханка. Заявки принимаются до 2 июля, торги пройдут 13 июля во Владивостоке.

На аукционе разыграют лимиты горбушки, монгольского краснопера, щуки, толстолобиков, сома, сазана (жилой формы), коня, карася и верхогляда, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагаемые к освоению объемы – от 52 кг до 31 тонны. Доли квот закрепят за победителями на 10 лет.

Отметим, специалисты ТИНРО-Центра констатируют постепенный рост запасов пресноводных рыб Приморья по большинству видов. Ученые объясняют это высоким уровнем воды в озере Ханка.

Fishnews