30 мая 2018 года

Донские раки успешно нерестятся

Ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства провели мониторинг нереста раков в Ростовской области. Предварительный анализ показал стабильное состояние популяций и удовлетворительные условия для икрометания.

В апреле-мае специалисты АзНИИРХ провели полевые экспедиции на Дону. В том числе на водоемах поймы, бассейне реки Сал, Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Целью исследований была оценка состояния популяций раков в период нереста. Ученые определяли плодовитость самок, сроки и ход биологических процессов у членистоногих, проверяли состояние водоемов после паводка.

В институте отметили, что этой весной половодье было практически на всех реках Ростовской области, а на Сале в пик паводка вода затапливала пологие берега и переливалась через плотины. Однако гибели раков в водоемах ученые не обнаружили, биологические процессы проходили в обычные сроки. Быстрый прогрев воды с 14-16°С в начале мая до 20°С в середине месяца способствовал развитию икры, которая в это время была уже стадии «глазка».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, в период исследований практически завершилась линька годовиков и двухлеток раков. Взрослые особи во всех обследованных водоемах до середины мая к линьке не приступали. Яловость самок промысловых размеров не превышала 2%. Гибели животных в период нереста не отмечено, случаев ржавопятнистого заболевания (РПЗ) у раков специалисты тоже не выявили.

Длина самок в популяциях варьировала от 10,8 до 11,5 см, самцов – от 10,3 до11,5 см. Масса самок составляла от 40,6 до 50,4 г, самцов – от 35,5 до 44,6 г.

Предварительный анализ собранных материалов свидетельствует о стабильном состоянии популяций и удовлетворительных условиях для нереста раков, резюмировали в институте.

Fishnews