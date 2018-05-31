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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК на сессии международного форума «Безопасность на транспорте». Фото пресс-службы ФАР

Безопасность в море хотят обеспечить подготовкой и проверками

Для повышения безопасности мореплавания промысловых судов Росрыболовство предлагает улучшить систему подготовки людей на берегу, а также ужесточить надзор за флотом.

Международный форум «Безопасность на транспорте» состоялся 30 мая в Санкт-Петербурге. В дискуссии приняли участие более 500 делегатов – представителей профильных ведомств и региональных органов власти из 40 регионов России и ряда иностранных государств.

На аварийность влияет износ флота

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук выступил с докладом в рамках рабочей сессии по обеспечению безопасности плавания рыбацкого флота и проведению аварийно-спасательных работ.

Представитель федерального агентства рассказал, что в районах промысла может находиться одновременно до 450-500 добывающих судов и не менее 45 тысяч членов экипажей. По данным статистики, в прошлом году произошло 86 аварий с участием рыболовецких судов. По сравнению с 2016 г. увеличилось количество пожаров и задымлений, поломок главного двигателя, механизмов и агрегатов судна, выросло количество намоток на винто-рулевую группу, столкновений судов, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

По словам замглавы Росрыболовства, такая динамика во многом является результатом износа рыболовецкого флота, средний возраст которого превышает 30 лет.

Спасатели помогают

Петр Савчук отметил, что значительную часть аварий удается устранять благодаря экспедиционно-аварийным отрядам в ведении федерального агентства. По информации федерального агентства, на основных промысловых бассейнах – Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском – в постоянной готовности находятся в общей сложности 12 судов-спасателей.

Эти отряды ведут круглосуточное наблюдение за рыбацким флотом, спасатели постоянно дежурят в районах промысла, в непосредственной близости от скоплений судов, оперативно реагируют и оказывают помощь при возникновении аварийных ситуаций.

«Но практика показывает, что одними мерами по организации спасения и устранения аварийных ситуаций не обойтись. Без качественной и системной работы по подготовке людей и предупреждению неблагоприятных событий мы не выправим ситуацию», – подчеркнул Петр Савчук.

Как улучшить ситуацию

Росрыболовство предлагает ряд инициатив, направленных, прежде всего, на повышение эффективности системы подготовки людей на берегу. В том числе - тренировки в условиях открытого моря, семинары для обмена опытом между экипажами с разбором аварийных ситуаций и мер по их устранению, обучение практическому использованию индивидуальных и групповых средств спасения. Кроме того, необходимо усилить надзор за флотом, в том числе за маломерным, считают в федеральном агентстве. «Требуется ужесточение надзора за проведением комплексных модернизаций и переоборудований судов, результатом которых становится кратное повышение производственной нагрузки, под которое изначально судно не рассчитывалось», – обратил внимание представитель ФАР.

Он отметил, что существенный вклад в укрепление безопасности мореплавания промыслового флота должен быть сделан за счет обновления самого флота, которое запланировано на ближайшие годы.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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